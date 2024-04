"Trăieşte din banii mei!" Laurenţiu Reghecampf a dezvăluit cât îi plăteşte, lună de lună, Anamariei Prodan: "Mai cere şi extra!" - Antena Sport

Anamaria Prodan a răbufnit după ultima lovitură dată de Laurenţiu Reghecampf: „Am avut ani cumpliţi!”

Anamaria Prodan a răbufnit şi a spus că a fost informată de avocaţi de acţiunea lui Laurenţiu Reghecampf. Vedeta a spus că nu o mai interesează ce fac Reghecampf şi Corina Caciuc şi a mai spus că, în momentul de faţă, este extrem de fericită alături de iubitul său, Ronald Gavril.

„Sunt atât de sătulă de subiectul Reghe și amanta lui, încât nici cuvinte nu mai găsesc. Îmi sunt atât de indiferente personajele! Mă sunați mereu cu același subiect. Nu mă interesează. Este luna proceselor, clar. Știu. M-au informat avocații mei. Ei se ocupă. Eu am spus clar. Sunt fericită, liniștită, împlinită, din toate punctele de vedere. Am avut ceva ani cumpliți. Au trecut. După furtună apare lumina mereu. Ce este important astăzi este că noi toți suntem fericiți și liniștiți. Rar ne aducem aminte de el, doar la procese și când mă sunați dumneavoastră.

Probabil ei amândoi sunt fericiți că apar în ziare în orice fel. Noi nu. Eu toată viața am apărut cu performanță. De când Reghe și amanta au dispărut din viețile noastre, am început să ne ridicăm, să respirăm și să progresăm enorm. Am înviat din morți toți.

Și am simțit după foarte mulți ani ce înseamnă libertatea, liniștea și fericirea. Astăzi sunt mai fericită și liniștită ca niciodată. Am lângă mine un bărbat adevărat. Ceva atât de frumos trăiesc, încât îmi e teamă câteodată să și vorbesc despre asta. Exact cum zic eu și copiii mei: am uitat de toată mizeria!

Procesele probabil că le vor continua. Și el și amanta. Noi, familia, am obosit să ne rugăm de el să le închidă și să-și vadă de viață și noua lui familie, liniștit și fericit.

Eu cred că oamenii fericiți nu se ocupă de așa ceva. Speră amândoi că iau ceva bani de la noi, de la mine și de la copiii lui. Ce putem face?! Nu am decât să mă prezint atunci când mă cheamă avocații și judecătorii și sper să se închidă cât de curând. Eu cred ca deja lumea a înțeles tot ce s-a întâmplat”, a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.