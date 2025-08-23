„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia - Antena Sport

„Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere cu fotografia postată din vacanța de lux în care a mers. Adrian Mititelu Jr a ales ca destinație Statele Unite ale Americii.

Fiul patronului de la FCU Craiova a plecat în New York, de unde a postat mai multe imagini (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere

În ultima postare publicată pe contul lui de Instagram, Adrian Mititelu Jr s-a fotografiat alături de steagul Statelor Unite ale Americii. Mesajul care a însoțit imaginea a fost unul enigmatic: „Pot vedea un viitor strălucit”.

Adrian Mititelu Jr s-a înconjurat de lux și opulență în vacanța de peste Ocean, în care a plecat cu ocazia zilei sale de naștere. În urmă cu câteva zile, el a împlinit vârsta de 28 de ani.

Cel supranumit „Prințișorul Craiovei” pare că a dat uitării, pentru moment, problemele de la echipa deținută de tatăl lui. FCU Craiova a fost retrogradată în Liga a 3-a, la startul acestui sezon.