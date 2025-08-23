Închide meniul
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia - Antena Sport

Home | Diverse | „Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia

Publicat: 23 august 2025, 10:08

„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere cu fotografia postată din vacanța de lux în care a mers. Adrian Mititelu Jr a ales ca destinație Statele Unite ale Americii.  

Fiul patronului de la FCU Craiova a plecat în New York, de unde a postat mai multe imagini (vezi galeria foto de la finalul articolului). 

Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere 

În ultima postare publicată pe contul lui de Instagram, Adrian Mititelu Jr s-a fotografiat alături de steagul Statelor Unite ale Americii. Mesajul care a însoțit imaginea a fost unul enigmatic: „Pot vedea un viitor strălucit”.  

Adrian Mititelu Jr s-a înconjurat de lux și opulență în vacanța de peste Ocean, în care a plecat cu ocazia zilei sale de naștere. În urmă cu câteva zile, el a împlinit vârsta de 28 de ani.  

Cel supranumit „Prințișorul Craiovei” pare că a dat uitării, pentru moment, problemele de la echipa deținută de tatăl lui. FCU Craiova a fost retrogradată în Liga a 3-a, la startul acestui sezon.  

“Prințișorul Craiovei”, mărturisiri teribile despre adevărata dramă din familia lui 

Mititelu Jr a rememorat cel mai greu moment prin care a trecut alături de tatăl său, atunci când echipa din Craiova a fost dezafiliată. A urmat o perioadă extrem de dificilă pentru milionarii români. 

“Vreau să vă spun o scurtă poveste, o întâmplare reală despre familia mea. În 2011 am fost ‘uciși’ și ‘îngropați’ de Federația de Fotbal din România. Am trăit cu 50 de euro pe săptămână, timp de cinci ani! Nu renunțați niciodată. Familia mea a făcut atât de multe eforturi… au sacrificat totul pentru această echipă. Doar gândiți-vă la noi, la povestea noastră! Suntem nebuni pentru fotbal. 

Vă rugăm, continuați această poveste frumoasă. Nu fiți cei care o ucid! Voi sunteți echipa, sunteți o parte din poveste“, a declarat Adrian Mititelu Jr, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a clubului. 

