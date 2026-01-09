Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş - Antena Sport

Mamadou Thiam (30 de ani) a deschis scorul în amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, dar campioana României a pierdut amicalul “de lux” cu echipa turcă. Thiam a înscris în minutul 68, cu un şut din careu, după o pasă excelentă a lui Tavi Popescu. Beşiktaş a marcat în minutele 70 şi 75.

Thiam a mărturisit, la finalul partidei, că de-abia aşteaptă reluarea campionatului. FCSB va juca în prima etapă de la reluarea campionatului cu FC Argeş, în deplasare. FC Argeş – FCSB se va disputa vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00.

Thiam, după ce a marcat cu Beşiktaş, dar FCSB a pierdut: “Trebuie să fii concentrat în orice moment”

“Am dat un gol, credeam că dacă am dat gol o să câştigăm, dar trebuie să fii concentrat în orice moment. Asta ne-a lipsit astăzi. Cel mai important lucru a fost să avem ritm astăzi. Am avut o pauză lungă. Era important să jucăm, să avem minute.

(n.r. Cum ai descrie golul tău) Acţiunea a fost pe partea stângă şi eram absolut singur pe partea dreaptă. Tavi m-a văzut şi am avut tot timpul să controlez mingea şi să îl înving pe portar.

De-abia aştept să înceapă campionatul. Am arătat că ne-am revenit la ultimul meci. Toată lumea spunea că nu o să prindem play-off-ul, dar sezonul e foarte lung. De-abia aştept să vină meciul cu Argeş şi să câştigăm.