De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank - Antena Sport

Situația de la Tottenham a devenit destul de tensionată, după seria de rezultate nefavorabile din ultima perioadă. Clubul din Premier League ia chiar în calcul să cedeze mai mulți jucători, printre care se află și Radu Drăgușin.

Fundașul român are numeroase oferte din Anglia și Italia, însă nu este singurul fotbalist din echipa lui Thomas Frank care ar putea pleca în această iarnă de la echipa londoneză.

Barcelona, interesată de Micky van de Ven

Micky van de Ven este unul dintre titularii incontestabili ai celor de la Tottenham Hotspur și fotbalistul cu care se luptă Radu Drăgușin pentru postul de titular în echipa englezilor.

Culmea, ambii ar putea pleca din Premier League chiar din această iarnă. Dacă stoperul român are oferte importante din Italia, olandezul este pe punctul de a prinde transferul carierei.

Potrivit celor de la Sport.es, Barcelona este în căutarea unui fundaș central pentru a face față în a doua parte a acestui sezon, iar van de Ven ar fi devenit principala prioritate a oficialilor de pe Camp Nou.