De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank - Antena Sport

De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank

De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 17:59

De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank

Micky van de Ven și Radu Drăgușin / Profimedia

Situația de la Tottenham a devenit destul de tensionată, după seria de rezultate nefavorabile din ultima perioadă. Clubul din Premier League ia chiar în calcul să cedeze mai mulți jucători, printre care se află și Radu Drăgușin.

Fundașul român are numeroase oferte din Anglia și Italia, însă nu este singurul fotbalist din echipa lui Thomas Frank care ar putea pleca în această iarnă de la echipa londoneză.

Barcelona, interesată de Micky van de Ven

Micky van de Ven este unul dintre titularii incontestabili ai celor de la Tottenham Hotspur și fotbalistul cu care se luptă Radu Drăgușin pentru postul de titular în echipa englezilor.

Culmea, ambii ar putea pleca din Premier League chiar din această iarnă. Dacă stoperul român are oferte importante din Italia, olandezul este pe punctul de a prinde transferul carierei.

Potrivit celor de la Sport.es, Barcelona este în căutarea unui fundaș central pentru a face față în a doua parte a acestui sezon, iar van de Ven ar fi devenit principala prioritate a oficialilor de pe Camp Nou.

  • 65 de milioane de euro este cota de piață a lui Micky van de Ven

Comentarii


Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
17:45
FCSB – Beșiktaș 1-2. Campioana a deschis scorul prin Thiam, dar a fost întoarsă de turci
17:34
Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB
17:21
Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial
16:58
Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie
16:51
Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”