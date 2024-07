Venită în România pentru a-şi vizita tatăl falit, aflat în azil, Irina Columbeanu a luat masa cu un celebru milionar român! - Antena Sport

Galerie (52) Irina Columbeanu a luat masa cu un celebru milionar român! Irina şi Irinel Columbeanu / captura Fita cu Adita Aflată în România, Irina Columbeanu a luat masa cu un celebru milionar român. Fiica lui Irinel Columbeanu este în continuare în ţara noastră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Irina Columbeanu a sosit în ţara noastră luna trecută, pentru a-şi vizita tatăl, pe Irinel Columbeanu. Ea şi-a prelungit şederea în România. Venită în România pentru a-şi vizita tatăl falit, aflat în azil, Irina Columbeanu a luat masa cu un celebru milionar român! Paparazzii spynews.ro au surprins-o pe Irina Columbeanu la masă, într-un restaurant de lux din Capitală, alături de mătuşa ei, Ramona Gabor, şi de milionarul român Gabi Bădălău. Ramona Gabor şi Gabi Bădălău au avut în trecut o relaţie, iar de atunci au rămas prieteni. Potrivit sursei citate, Gabi Bădălău a fost cel care le-a invitat la cină pe cele două în Capitală. Irina Columbeanu locuieşte în Statele Unite, acolo unde şi lucrează, la un restaurant. Mătuşa ei, cunoscuta Ramona Gabor, s-a stabilit în Dubai. Reclamă

Reclamă 4

Ce a ajuns să facă Irina Columbeanu în Statele Unite, pentru a-l ajuta pe tatăl ei, ce şi-a „tocat” averea şi nu are bani de azil

Irina Columbeanu a venit în România să îl viziteze pe tatăl ei, Irinel Columbeanu. Iată ce a ajuns să facă Irina Columbeanu în Statele Unite.

Chiar dacă are numai 17 ani, Irina Columbeanu lucrează într-un restaurant. Venită să îl vadă pe tatăl ei în România, Irina Columbeanu a făcut declaraţii.

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara…

Reclamă

Da, sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez”, a declarat Irina Columbeanu pentru „Fiţă cu Adiţă”. Irina Columbeanu are planuri mari de viitor. Ea şi-ar dori să devină medic. Irina a mărturisit că visează să studieze Medicina în Elveţia. „Da, vreau să merg la o școală probabil în Elveția de Medicină, sunt foarte pasionată de acest subiect și îmi place mult Știința, nu prea Matematica, dar încerc”, a mai dezvăluit Irina Columbeanu pentru sursa citată. Irinel Columbeanu şi-a îndeplinit cel mai mare vis odată cu venirea Irinei în România! Irinel Columbeanu şi-a îndeplinit cel mai mare vis! Fostul milionar de la Izvorani s-a reîntâlnit cu fiica lui, Irina, venită tocmai din Statele Unite. Irinel Columbeanu şi-a aşteptat fiica la aeroport. Fostul milionar a aşteptat-o pe Irina cu un buchet de flori şi a îmbrăţişat-o pe aeroportul Otopeni. Irinel Columbeanu mărturisea că tot ce îşi mai doreşte este ca fiica lui, Irina, să vină în România să îl viziteze. Din pricina problemelor de sănătate, Irinel Columbeanu nu mai are accept de la medici să meargă cu avionul. Irinel Columbeanu a mărturisit că Irina l-a sprijinit şi financiar, după ce şi-a pierdut întreaga avere şi a ajuns la azilul din Ghermăneşti, deţinut de Ion Cassian. Irinel Columbeanu are o pensie de circa 2.000 de lei. El avea şi o poprire pe o sumă de 30% din pensie. Instanţa a decis ca acea poprire să fie ridicată.

Fostul milionar dezvăluia că Irina i-a trimis, la un moment dat, o sumă de bani. Irinel Columbeanu a apreciat foarte mult gestul fiicei sale.

Gigi Becali a refuzat să îl ajute pe Irinel Columbeanu

Patronul azilului unde locuieşte Irinel Columbeanu, Ion Cassian, lansa ipoteza că fostul om de afaceri, care şi-a pierdut întreaga avere, ar putea fi susţinut de Gigi Becali.

Ion Cassian dezvăluia că Gigi Becali i-a plătit în trecut azilul regretatei Zina Dumitrescu. Gigi Becali a respins rapid această ipoteză, transmiţând clar că nu îl va susţine financiar pe Irinel Columbeanu.

„Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn.

„Cred că Monica şi fata lui îl vor ajuta”

Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea.

Voi credeți că eu nu puteam să sparg banii în petreceri pe yacht-uri sau să îmi iau vreun avion? Și puteam să îmi cumpăr și yacht. Și acum pot, dar tată, eu sunt Gigi Becali și știu ce vreau de la viață. Totuși, eu cred că măcar o femeie sau două, mă refer la cele care au fost în viața lui Irinel îl pot ajuta!

Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, declara Gigi Becali la prosport.ro.