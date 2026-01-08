Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB! - Antena Sport

Joyskim Dawa (29 de ani) a ţinut o conferinţă de presă, în care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care absenţa lui îndelungată şi plecarea lui Adrian Şut (26 de ani) de la FCSB.

Dawa a transmis că acum e pregătit să joace. El a subliniat că la antrenamente s-a prezentat foarte bine, sperând ca şi în meciuri să arate aceeaşi formă fizică bună.

Dawa speră să fie ultima accidentare gravă din cariera lui

„Sunt foarte bine fizic şi mental. A fost o perioadă lungă, sunt pregătit, foarte puternic în pregătire. Sper ca totul să fie bine în meciuri şi vreau să ajut echipa să câştige şi să ajungă din nou în vârf.

Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună. Dar accidentările fac parte din cariera unui jucător şi sper să fie ultima dată când se întâmplă.

Îmi doresc să mă întorc cu bine, să evit accidentările şi să îmi ajut echipa pentru a ne îndeplini obiectivele. I-am spus lui Mihai Popescu să fie puternic mental, i se poate întâmpla oricui.