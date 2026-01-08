Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 17:23

Joyskim Dawa, într-o conferinţă de presă

Joyskim Dawa (29 de ani) a ţinut o conferinţă de presă, în care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care absenţa lui îndelungată şi plecarea lui Adrian Şut (26 de ani) de la FCSB.

Dawa a transmis că acum e pregătit să joace. El a subliniat că la antrenamente s-a prezentat foarte bine, sperând ca şi în meciuri să arate aceeaşi formă fizică bună.

Dawa speră să fie ultima accidentare gravă din cariera lui

Sunt foarte bine fizic şi mental. A fost o perioadă lungă, sunt pregătit, foarte puternic în pregătire. Sper ca totul să fie bine în meciuri şi vreau să ajut echipa să câştige şi să ajungă din nou în vârf. 

Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună. Dar accidentările fac parte din cariera unui jucător şi sper să fie ultima dată când se întâmplă. 

Îmi doresc să mă întorc cu bine, să evit accidentările şi să îmi ajut echipa pentru a ne îndeplini obiectivele. I-am spus lui Mihai Popescu să fie puternic mental, i se poate întâmpla oricui.

El va fi bine şi se va întoarce mai puternic, la fel ca mine. Eu sunt la 100% pregătit, mi-am luat timp să mă recuperez, nu am revenit prea rapid. După acest cantonament, voi fi la top. Au fost cele mai dificile luni din viaţa mea şi mulţumită lui Dumnezeu totul este bine acum”, a declarat Joyskim Dawa.

Dawa, mesaj pentru Adrian Şut: “Îi doresc mult succes”

Dawa a analizat transferul lui Adrian Şut la Al Ain. FCSB va primi 1.5 milioane de euro în schimbul jucătorului cotat la 3.8 milioane de euro. Şut va încasa un salariu de 1 milion de euro pe an, de patru ori mai mult decât câştiga la FCSB.

Îi doresc tot binele din lume. FCSB este o rampă de lansare pentru fotbalişti şi a luat decizia cea mai bună pentru familia lui. 

Banii sunt importanţi în fotbal. Este un băiat foarte bun, un jucător foarte bun şi îi doresc mult succes”, a mai spus Dawa.

