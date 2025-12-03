Farul - Dinamo 0-0, în Cupa României. De la 21:00 se joacă UTA - FCSB - Antena Sport

Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB.

Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC Argeș contra Rapidului, iar astăzi celelalte două echipe de top din București sunt angrenate în competiție. FC Botoșani, una dintre revelațiile campionatului, evoluează și ea astăzi pe teren propriu contra lui Hermannstadt, care își caută un nou antrenor.

Farul – Dinamo 0-0

Pauză! Egalitate între Farul și Dinamo, fără ocazii notabile de gol.

Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

Update: Karamoko s-a accidentat la încălzire și Cătălin Cîrjan a fost introdus titular de Zeljko Kopic.