Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute - Antena Sport

Formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, a fost umilită de Atalanta în Cupa Italiei. Atalanta s-a impus cu 4-0, Genoa evoluând în 10 oameni din minutul 36, atunci când a fost eliminat Seydou Fini.
Nicolae Stanciu a evoluat 71 de minute în meciul disputat de Genoa cu Atalanta. El a fost înlocuit de Daniele De Rossi cu Hugo Cuenca.
Nicolae Stanciu, notat cu 6.3 pentru evoluţia din meciul Atalanta – Genoa 4-0
Pentru prestaţia lui, Stanciu a fost notat cu 6.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro. Siegrist, fostul portar al Rapidului, a fost titularizat şi el de De Rossi cu Atalanta, primind nota 5.8.
Berat Djimsiti a deschis scorul în minutul 19. După eliminarea lui Fini, Atalanta a mai marcat de trei ori. Marten de Roon (min. 54), Mario Pasalic (min. 82) şi Honest Ahanor (min. 90+2) au fost autorii ultimelor trei goluri ale Atalantei.
Formaţia lui Dan Şucu a părăsit Cupa Italiei în optimi, în timp ce Atalanta merge în sferturi.
Dan Şucu dezvăluia că Atalanta este un model pentru el în Serie A, lăudând patronatul formaţiei care a umilit-o acum pe Genoa.
În campionat, Genoa se află pe locul 16, cu 11 puncte. Echipa antrenată de Daniele De Rossi a părăsit zona roşie după victoria din ultima etapă, 2-1, cu Verona.
- Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei
- Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
- Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport
- Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc”
- “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său!