Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute - Antena Sport

Formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, a fost umilită de Atalanta în Cupa Italiei. Atalanta s-a impus cu 4-0, Genoa evoluând în 10 oameni din minutul 36, atunci când a fost eliminat Seydou Fini.

Nicolae Stanciu a evoluat 71 de minute în meciul disputat de Genoa cu Atalanta. El a fost înlocuit de Daniele De Rossi cu Hugo Cuenca.

Nicolae Stanciu, notat cu 6.3 pentru evoluţia din meciul Atalanta – Genoa 4-0

Pentru prestaţia lui, Stanciu a fost notat cu 6.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro. Siegrist, fostul portar al Rapidului, a fost titularizat şi el de De Rossi cu Atalanta, primind nota 5.8.

Berat Djimsiti a deschis scorul în minutul 19. După eliminarea lui Fini, Atalanta a mai marcat de trei ori. Marten de Roon (min. 54), Mario Pasalic (min. 82) şi Honest Ahanor (min. 90+2) au fost autorii ultimelor trei goluri ale Atalantei.

Formaţia lui Dan Şucu a părăsit Cupa Italiei în optimi, în timp ce Atalanta merge în sferturi.