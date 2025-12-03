Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ungaria - România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 12:47

Comentarii
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin

România atacând în meciul cu Danemarca de la Mondial / Sport Pictures

România urmează să o înfrunte astăzi pe Ungaria în prima etapă a fazei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Deși este doar runda inaugurală, duelul care se va disputa la Rotterdam este unul decisiv pentru “tricolore”, care au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la o calificare în sferturile competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a intrat în grupa principală cu 2 puncte, în timp ce Ungaria are 4, aflându-se în acest moment pe poziția secundă. Astfel, elevele lui Ovidiu Mihăilă au nevoie de o victorie pentru a le egala pe maghiare, după care de alte două succese cu Elveția și Senegal ca să se poată califica în fazele eliminatorii.

Ungaria – România LIVE TEXT (19:00)

Dacă meciul cu Ungaria se anunță cel mai dificil, celelate două partide sunt considerate mai facile. Un eșec contra maghiarelor ar spulbera într-o proporție extrem de mare șansele “tricolorelor” de a merge mai departe.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a produs la Campionatul European de anul trecut, când vecinele de la nord-vest s-au impus la Debrecen cu 37-29. La acel turneu final, adversara României a ajuns să câștige medalia de bronz. Ungaria are lotul mai valoros, însă elevele lui Mihăilă au arătat în faza preliminară a Campionatului Mondial că pot presta un joc bun, astfel că misiunea “tricolorelor” nu se anunță neapărat imposibilă.

În cele trei meciuri de la startul Mondialului, România a câștigat cu Croația și Japonia, după care a pierdut cu Danemarca. De cealaltă parte, Ungaria a avut victorii pe linie cu Senegal, Iran și Elveția.

Reclamă
Reclamă

Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel BăluţăEugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
Reclamă

Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
12:46
Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: “Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
11:37
Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz