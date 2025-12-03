Ungaria - România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin - Antena Sport

România urmează să o înfrunte astăzi pe Ungaria în prima etapă a fazei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Deși este doar runda inaugurală, duelul care se va disputa la Rotterdam este unul decisiv pentru “tricolore”, care au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la o calificare în sferturile competiției.

România a intrat în grupa principală cu 2 puncte, în timp ce Ungaria are 4, aflându-se în acest moment pe poziția secundă. Astfel, elevele lui Ovidiu Mihăilă au nevoie de o victorie pentru a le egala pe maghiare, după care de alte două succese cu Elveția și Senegal ca să se poată califica în fazele eliminatorii.

Ungaria – România LIVE TEXT (19:00)

Dacă meciul cu Ungaria se anunță cel mai dificil, celelate două partide sunt considerate mai facile. Un eșec contra maghiarelor ar spulbera într-o proporție extrem de mare șansele “tricolorelor” de a merge mai departe.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a produs la Campionatul European de anul trecut, când vecinele de la nord-vest s-au impus la Debrecen cu 37-29. La acel turneu final, adversara României a ajuns să câștige medalia de bronz. Ungaria are lotul mai valoros, însă elevele lui Mihăilă au arătat în faza preliminară a Campionatului Mondial că pot presta un joc bun, astfel că misiunea “tricolorelor” nu se anunță neapărat imposibilă.

În cele trei meciuri de la startul Mondialului, România a câștigat cu Croația și Japonia, după care a pierdut cu Danemarca. De cealaltă parte, Ungaria a avut victorii pe linie cu Senegal, Iran și Elveția.