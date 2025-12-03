Ungaria - România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin - Antena Sport

România urmează să o înfrunte astăzi pe Ungaria în prima etapă a fazei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Deși este doar runda inaugurală, duelul care se va disputa la Rotterdam este unul decisiv pentru “tricolore”, care au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la o calificare în sferturile competiției.
România a intrat în grupa principală cu 2 puncte, în timp ce Ungaria are 4, aflându-se în acest moment pe poziția secundă. Astfel, elevele lui Ovidiu Mihăilă au nevoie de o victorie pentru a le egala pe maghiare, după care de alte două succese cu Elveția și Senegal ca să se poată califica în fazele eliminatorii.
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00)
Dacă meciul cu Ungaria se anunță cel mai dificil, celelate două partide sunt considerate mai facile. Un eșec contra maghiarelor ar spulbera într-o proporție extrem de mare șansele “tricolorelor” de a merge mai departe.
Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a produs la Campionatul European de anul trecut, când vecinele de la nord-vest s-au impus la Debrecen cu 37-29. La acel turneu final, adversara României a ajuns să câștige medalia de bronz. Ungaria are lotul mai valoros, însă elevele lui Mihăilă au arătat în faza preliminară a Campionatului Mondial că pot presta un joc bun, astfel că misiunea “tricolorelor” nu se anunță neapărat imposibilă.
În cele trei meciuri de la startul Mondialului, România a câștigat cu Croația și Japonia, după care a pierdut cu Danemarca. De cealaltă parte, Ungaria a avut victorii pe linie cu Senegal, Iran și Elveția.
Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița).
- Presa din Ungaria a găsit punctul slab al României înainte de duelul “de foc” de la Mondial: “Le lipsește”
- Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: “Ține de ele”
- Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial
- A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem”
- Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi”