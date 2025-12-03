Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 18:36

Marius Ștefănescu / Getty Images

Plecat în vară de la FCSB pentru doar 300.000 de euro, Marius Ștefănescu s-a remarcat tot mai puțin în Turcia, acolo unde îmbracă tricoul celor de la Konyaspor.

Fotbalistul care era cumpărat de campioana României pentru 1,3 milioane de euro a fost lăsat pe bancă și la ultimul meci jucat de Konyaspor, contra unei formații din al treilea eșalon.

Marius Ștefănescu, cifre modeste de la transferul în Turcia

Cariera lui Marius Ștefănescu a luat-o în jos, după ce fotbalistul în vârstă de 27 de ani s-a transferat în Turcia la Konyaspor. Chiar dacă încasează un salariu bun, acesta nu adună minute.

Konyaspor a jucat marți în Cupa Turciei contra unei echipe de liga a treia, iar fostul jucător de la FCSB a evoluat doar 18 minute, fiind rezervă. În cele 10 apariții strânse la noua sa echipă, acesta a marcat o singură dată.

Evaluat în prezent la un milion de euro, Marius Ștefănescu mai are contract cu cei de la Konyaspor până la data de 30 iunie 2028. Sunt șanse mici ca el să rămână din vară la gruparea din „Țara Semilunii”.

