Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România - Antena Sport

Plecat în vară de la FCSB pentru doar 300.000 de euro, Marius Ștefănescu s-a remarcat tot mai puțin în Turcia, acolo unde îmbracă tricoul celor de la Konyaspor.
Fotbalistul care era cumpărat de campioana României pentru 1,3 milioane de euro a fost lăsat pe bancă și la ultimul meci jucat de Konyaspor, contra unei formații din al treilea eșalon.
Marius Ștefănescu, cifre modeste de la transferul în Turcia
Cariera lui Marius Ștefănescu a luat-o în jos, după ce fotbalistul în vârstă de 27 de ani s-a transferat în Turcia la Konyaspor. Chiar dacă încasează un salariu bun, acesta nu adună minute.
Konyaspor a jucat marți în Cupa Turciei contra unei echipe de liga a treia, iar fostul jucător de la FCSB a evoluat doar 18 minute, fiind rezervă. În cele 10 apariții strânse la noua sa echipă, acesta a marcat o singură dată.
Evaluat în prezent la un milion de euro, Marius Ștefănescu mai are contract cu cei de la Konyaspor până la data de 30 iunie 2028. Sunt șanse mici ca el să rămână din vară la gruparea din „Țara Semilunii”.
- Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina
- Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: “Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!”
- Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda
- Marius Șumudică, încrezător în potențialul lui Ianis Hagi: „Asta arată pe teren”
- Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului