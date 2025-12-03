Afacerea inedită în care Ciprian Tătăruşanu şi-a investit banii din fotbal. Îi găseşti produsele la supermarket - Antena Sport

Ciprian Tătărușanu s-a retras din fotbal şi s-a apucat de o afacere inedită. Portarul s-a bucurat de salarii generoase, încasând la Milan sau Lyon peste 1 milion de euro pe sezon. Imediat după ce a pus ghetele în cui, fostul portar al FCSB-ului a investit într-o afacere, iar produsele lui se găsesc în toate supermaketurile din România.

Pe lângă afaceri în domeniul piețelor imobiliare, Ciprian Tătărușanu are un business și în zona agricolă, unde se ocupă de creșterea și producerea de zucchini.

”Am două business-uri, dar nu trebuie neapărat să fiu prezent zilnic acolo. Unul din business-uri este în imobiliare, împreună cu fratele meu, și al doilea are legătură cu o fermă biologică, unde sunt asociat cu un prieten. În momentul ăsta creștem și producem zucchini. Producem zucchini verde, zucchini galben și zucchini de tip bilă. Produsele le găsiți la cele mai mari supermarketuri din România. Am produs și într-o cantitate foarte mică castraveți. Bunul meu prieten, care este și acționar, a lucrat în agricultură și a crezut foarte mult în acest produs. A fost o discuție între mine și el să facem pentru noi, pentru familii, ca să avem un produs de calitate și biologic pentru sănătatea noastră, ca să mâncăm ceva calitativ. Dar, în timp, a apărut un proiect în România, unde era nevoie de produse bio, în unele supermarketuri.Încet-încet, ne-am dezvoltat ușor. Față de ce ne gândeam noi la început, acum am ajuns la un nivel mare de producție. Avem peste 10 hectare: solar și în exterior”, a povestit fostul portar despre afacerea pe care o deţine.

Afacerea lui Ciprian Tătăruşanu, împărţită cu soţia şi un prieten

Potrivit datelor colectate de Termene.ro, Ciprian Tătărușanu deține direct și indirect 30% din cooperativă, iar soția sa, Antoneta, are 20%. Restul de 50% îi revin fermierului local Alin Dobre, cel care a lansat anterior Ferma Dobre de la Călugăreni, care cultivă dovlecei, castraveți și alte produse de grădină, certificate bio.

Cariera impresionantă a lui Ciprian Tătărușanu

Ciprian Tătărușanu s-a născut la București, în anul 1986 și a început fotbalul la echipa locală Juventus Colentina. El a cunoscut consacrarea în poarta FCSB, pe care a apărat-o în 134 de meciuri, în perioada 2008-2014. În străinătate, Tătărușanu a apărat pentru super-echipe ca AC Milan, Lyon sau Fiorentina. La echipa națională de seniori a României Tătărușanu a strâns 74 de selecții, în perioada 2009-2020. Ciprian Tătărușanu s-a retras din fotbal în anul 2024, la vârsta de 38 de ani. Fostul internațional român are și afaceri în imobiliare, prin firma Grand Estate Development.