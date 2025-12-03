Gheorghe Tadici, reacţie dură după ce a fost acuzat că pariază! Antrenorul, implicat într-un scandal uriaş - Antena Sport

Antrenorul lui HC Zalău, Gheorghe Tadici (73 de ani), a avut o reacţie extrem de dură după ce a fost acuzat că pariază.
Tadici e implicat într-un scandal uriaş, tatăl Francescăi Bălan, Marian Bălan, acuzându-l de abuz asupra fiicei sale.
Gheorghe Tadici: “E o campanie de denigrare a mea”
„Nu pot să stau acum să răspund la toți «ciumpalacii» ăștia care vin cu acuze anonime. E clar, este o campanie de denigrare a mea, fiindcă am susținut mereu «Legea Novak», care să ajute handbalul românesc. A doua problemă a lor, a celor care mă denigrează, este că am 8 mandate consecutive în Consiliul de Administrație al Federației de handbal, mereu cu cele mai multe voturi. Și se apropie alegerile. Iar Tadici trebuie denigrat, ca să nu mai ia și al nouălea mandat! De aceea atrag în mocirla lor și foste sportive de la Zalău, poate mai slabe de înger.
Tata mi-a zis, «Orice, dar nu cartofor». Așa mi-am învățat și eu copiii. În familia mea nimeni nu este interesat de pariuri”, a declarat Gheorghe Tadici pentru gsp.ro.
În 2005, ca selecţioner al României, Tadici a cucerit medalia de bronz cu naţionala de fete la Campionatul Mondial de handbal. România a fost atunci învinsă în finală de Rusia. În 2007 a obţinut locul 4 cu naţionala de handbal feminin la Campionatul Mondial.
Din 2006 până în 2008 a cucerit 5 trofee cu Oltchim Râmnicu Vâlcea: titlul, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor, Supercupa Europei.
În prezent Tadici este antrenor al echipei HC Zalău. După 9 meciuri disputate în acest sezon HC Zalău este pe penultimul loc în campionat, cu doar 2 puncte. Sub HC Zalău e doar CSM Galaţi, care nu are niciun punct.
