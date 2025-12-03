Ultimul mesaj pe care Roxana Moise i l-a spus fostei antrenoare: "Doamnă, eu o să..." - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 8:56

Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau. Roxana Moise e fostă jucătoare de handbal, din lotul echipei de handbal Oltchim Ramnicu Valcea. După ce a renunțat la handbal, Roxana nu s-a lăsat de sport. Ea s-a reorientat către fitness. În 2005, fosta handbalistă a devenit antrenor de kangoo jumps și, între timp și-a deschis propria sală de fitness în Râmnicu Vâlcea, dedicată exclusiv femeilor.

Fosta antrenoare, detalii dureroase despre ultimele momente din viaţă

Nicoleta Lazăr, fostă antrenoare a Roxanei Moise, a povestit care au fost ultimele lui din viaţa Roxanei Moisa. ”Am vorbit cu ea acum vreo trei luni, când a organizat ea o întâlnire la restaurant cu prima mea generație de copii pe care i-am antrenat. Roxana a fost prima mea generație. Când am ajuns seara acolo, ne-a dat mesaj că ea nu mai putea să vină, că se simte foarte rău. Mai vorbisem cu ea înainte, cred că cel puțin o oră. Și mi-a spus: ‘Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți’, dar se vedea că deja uita ce vorbea. Era foarte optimistă. Prietena ei cea mai bună a stat lângă ea efectiv. A stat lângă ea non-stop. Ea mi-a dat dimineața la șapte jumătate mesaj și zice, doamna, am pierdut-o pe Roxana. Dormea în fiecare seară cu ea în pat”, a declarat Nicoleta Lazăr, potrivit Fanatik.

