Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani

Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani

Publicat: 3 decembrie 2025, 19:19

Comentarii
Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani

Imagine din meciul Botoşani - Hermannstadt 1-3 / Sport Pictures

Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, în care a condus cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Botoşani a deschis scorul prin Lopez, în minutul 10. Pentru Hermannstadt au marcat Oroian ’24, Gjorgjievski ’52 şi Buş ’78. Tot în grupa D are loc miercuri partida Farul Constanţa – Dinamo.

Hermannstadt a învins-o cu 3-1 pe FC Botoşani

Aflată într-o situaţie dramatică în campionat, pe penultimul loc, cu 12 puncte, poziţie retrogradabilă în Liga a 2-a, Hermannstadt e aproape calificată în sferturile de finală ale Cupei României. După două meciuri în grupă, Hermannstadt are maximum de puncte. În ultima etapă Hermannstadt va juca împotriva lui Dinamo.

Meciul cu Botoşani a fost primul al lui Hermannstadt fără Marius Măldărăşanu pe bancă. Antrenorul a fost demis de conducerea sibienilor din pricina rezultatelor slabe.

În ediţia trecută a Cupei României Hermannstadt s-a calificat în finală, acolo unde a fost învinsă, cu 3-2, de CFR Cluj. Antrenorul echipei din Gruia era Dan Petrescu.

Reclamă
Reclamă

Botoşani e pe locul 2 în Liga 1, cu 36 de puncte. Formaţia lui Leo Grozavu a fost şi liderul campionatului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
Fanatik.ro
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
19:21
LIVE TEXTUngaria – România se joacă ACUM. Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin
19:18
LIVE SCOREFarul – Dinamo 0-0, în Cupa României. De la 21:00 se joacă UTA – FCSB
19:02
Dani Coman a anunțat obiectivul îndrăzneț al FC Argeș: „Să țineți minte”
18:36
Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România
18:34
O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul
18:21
„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 6 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz