Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani - Antena Sport

Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, în care a condus cu 1-0.

FC Botoşani a deschis scorul prin Lopez, în minutul 10. Pentru Hermannstadt au marcat Oroian ’24, Gjorgjievski ’52 şi Buş ’78. Tot în grupa D are loc miercuri partida Farul Constanţa – Dinamo.

Hermannstadt a învins-o cu 3-1 pe FC Botoşani

Aflată într-o situaţie dramatică în campionat, pe penultimul loc, cu 12 puncte, poziţie retrogradabilă în Liga a 2-a, Hermannstadt e aproape calificată în sferturile de finală ale Cupei României. După două meciuri în grupă, Hermannstadt are maximum de puncte. În ultima etapă Hermannstadt va juca împotriva lui Dinamo.

Meciul cu Botoşani a fost primul al lui Hermannstadt fără Marius Măldărăşanu pe bancă. Antrenorul a fost demis de conducerea sibienilor din pricina rezultatelor slabe.

În ediţia trecută a Cupei României Hermannstadt s-a calificat în finală, acolo unde a fost învinsă, cu 3-2, de CFR Cluj. Antrenorul echipei din Gruia era Dan Petrescu.