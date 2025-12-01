Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 decembrie 2025, 17:33

Comentarii
Ionuţ Negoiţă / Hepta

Ionuţ Negoiţă (51 de ani) investeşte 200 de milioane de euro într-un proiect imobiliar uriaş dezvoltat de compania sa, HILS Development.

Fostul patron al lui Dinamo plănuieşte construirea unui ansamblu rezidenţial de amploare, cu 2.705 apartamente, care are ca termen de finalizare anul 2032.

Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro într-un alt ansamblu rezidenţial

În primă fază, în cadrul proiectului HILS Nord, Ionuţ Negoiţă va construi 1.200 de apartamente, pe un teren de 3.5 hectare, informează economica.net.

Compania lui Ionuţ Negoiţă a anunţat, recent, vânzarea în întregime a apartamentelor din proiectul HILS Brauner, din zona Pallady a Capitalei.

Fost patron al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă e în prezent numai sponsor al echipei din Ştefan cel Mare. El a cedat pachetul majoritar de acţiuni lui Pablo Cortacero, în perioada pandemiei. Cortacero a lăsat clubul cu datorii uriaşe, Dinamo revenindu-şi ulterior, după ce a fost mult timp în insolvenţă. În acest moment acţionar majoritar al lui Dinamo este Renovatio.

Ionuţ Negoiţă era în topul Forbes realizat în 2024 pe locul 21 în clasamentul oamenilor de afaceri români. Averea lui Ionuţ Negoiţă era estimată la circa 260 de milioane de euro, provenită din imobiliare.

Imediat după ieşirea din acţionariatul „câinilor”, Ionuţ Negoiţă avea o avere estimată la 102 milioane de euro.

“Sperăm ca în sezonul următor să vină şi rezultate mai bune. Sunt deja sponsor, sunt suporter. E rândul altora şi mă bucur că sunt alţii şi ar trebui susţinuţi şi apreciaţi, pentru că sunt eforturi mari care se fac, financiare şi nu numai. Eu îi susţin cu ce pot, oarecum din exterior ca şi sponsor şi nu decizional”, declara Ionuţ Negoiţă după un meci Dinamo – Universitatea Craiova 0-2, din play-off-ul sezonului trecut.

"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
În acest moment, Dinamo e pe locul 3 în Liga 1, cu 34 de puncte, acumulate după 18 etape disputate în sezonul regular. “Câinii” au învins-o pe Oţelul în ultima etapă, cu 1-0, singurul gol al meciului fiind marcat cu capul de către căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan.

Ionuţ Negoiţă
Ionuţ Negoiţă ştie cine trebuie să fie selecţionerul României
Ionuț Negoiță
Ionuţ Negoiţă se întoarce la Dinamo
Comentarii


