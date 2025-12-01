Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo - Antena Sport

Ionuţ Negoiţă (51 de ani) investeşte 200 de milioane de euro într-un proiect imobiliar uriaş dezvoltat de compania sa, HILS Development.

Fostul patron al lui Dinamo plănuieşte construirea unui ansamblu rezidenţial de amploare, cu 2.705 apartamente, care are ca termen de finalizare anul 2032.

În primă fază, în cadrul proiectului HILS Nord, Ionuţ Negoiţă va construi 1.200 de apartamente, pe un teren de 3.5 hectare, informează economica.net.

Compania lui Ionuţ Negoiţă a anunţat, recent, vânzarea în întregime a apartamentelor din proiectul HILS Brauner, din zona Pallady a Capitalei.

Fost patron al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă e în prezent numai sponsor al echipei din Ştefan cel Mare. El a cedat pachetul majoritar de acţiuni lui Pablo Cortacero, în perioada pandemiei. Cortacero a lăsat clubul cu datorii uriaşe, Dinamo revenindu-şi ulterior, după ce a fost mult timp în insolvenţă. În acest moment acţionar majoritar al lui Dinamo este Renovatio.