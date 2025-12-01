Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: "Întotdeauna o mândrie să te reprezint!" - Antena Sport

Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională.

Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României

„Am visat să joc pentru tine şi am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îţi mulţumesc pentru fiecare emoţie trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm şi să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulţi ani, România mea!”, a scris Popescu în social media.

Gheorghe Popescu a jucat de 115 ori pentru echipa naţională a României.

„La mulţi ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”,, a fost şi mesajul transmis de Gheorghe Hagi, cel considerat „Regele” fotbalului românesc.