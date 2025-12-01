Dennis Mann se căsătorește cu o fostă Miss Arad. I-a spus "DA": "Sunt fără cuvinte" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 9:04

Sursa foto: Instagram

Vești bune pentru Dennis Man și în viața personală. Dacă la PSV lucrurile merg bine pentru el, și pe plan personal fotbalistul naționalei a dus relația pe care o avea la un alt nivel. El a hotărât să o ceară în căsătorie pe iubita lui, Alexandra Ionela Grigoriță.

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, de pe vremea când fotbalistul evolua în România la UTA Arad. Acum, fotbalistul a decis să o ceară de soție. Răspunsul tinerei a fost “DA”.

Anunțul a fost făcut de Alexandra, fostă Miss Arad în 2014. Ea a postat mai multe fotografii cu inelul pe care Man i l-a dăruit.

”Sunt fără cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și dragoste, exact așa cum am fost noi mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul, și vei fi mereu”, a scris Alexandra pe contul ei de Instagram.

