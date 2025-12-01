"Candidați la președinția României?" Ion Țiriac și-a anunțat decizia - Antena Sport

Ion Țiriac a devenit de-a lungul anilor unul dintre cei mai cunoscuți și respectați români la nivel internațional. După retragerea din activitatea sportivă, el a devenit un prosper om de afaceri, iar multă lume s-a întrebat de ce nu intră și în politică, unde ar putea să ajute. Mai mult, alții l-au văzut chiar președinte al României. Ce spune Țiriac despre o eventuală candidatură pentru cea mai înaltă funcție din stat?
Fostul campion nu a fost niciodată tentat să își asume o funcție politică. În trecut, a primit mai multe propuneri, inclusiv o ofertă de a candida la Primăria Capitalei din partea PDL, în 2012, însă le-a refuzat de fiecare dată.
Ion Țiriac a criticat adesea clasa politică românească, dar a recunoscut totodată că nu se consideră potrivit pentru a conduce țara. Într-un interviu acordat iamsport.ro, miliardarul a fost întrebat din nou dacă s-a gândit vreodată să devină președintele României. Răspunsul său a fost tranșant: „Dumneata ți-ai lua responsabilitatea pentru 18 milioane de oameni? Nu? Nici eu.”
Ion Țiriac a rămas ferm în decizie
La începutul anului 2012 existau numeroase speculații despre o posibilă intrare a sa în politică, însă Țiriac a respins clar această idee, afirmând: „Nu sunt laș, sunt realist. Sunt extraordinar de inteligent încât să-mi dau seama că-s prost și că nu mă pricep.” Subiectul a reapărut și în urmă cu un an, înaintea alegerilor prezidențiale. Cu ironia care îl caracterizează, Ion Țiriac a declarat atunci că, teoretic, ar putea candida — dar nu prea curând. „O să candidez la președinție. Dar, dar, nu acum. În 2064! Până atunci trebuie să demonstrez românilor ceva ce pot să fac”, a spus el pentru gsp.ro.
