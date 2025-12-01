Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională a României - Antena Sport

Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
“La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris Popovici pe reţelele sociale.
În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).
Hagi şi Popescu, mesaje emoţionante
Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională.
„Am visat să joc pentru tine şi am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îţi mulţumesc pentru fiecare emoţie trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm şi să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulţi ani, România mea!”, a scris Popescu în social media.
Gheorghe Popescu a jucat de 115 ori pentru echipa naţională a României.
„La mulţi ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”,, a fost şi mesajul transmis de Gheorghe Hagi, cel considerat „Regele” fotbalului românesc.
- “Candidați la președinția României?” Ion Țiriac și-a anunțat decizia
- Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: “Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”
- Val de ironii după ce Simona Halep a anunțat prețul de Revelion, la hotelul din Poiana Brașov: “Plătim cu fonduri europene?”
- Dennis Man se căsătorește cu o fostă Miss Arad. I-a spus “DA”: “Sunt fără cuvinte”
- Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac