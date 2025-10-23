Bogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial!

Publicat: 23 octombrie 2025, 19:36

Bogdan Stelea (57 de ani) şi Florin Răducioiu (55 de ani) au fost întrebaţi pe cine văd viitorul Stelea şi viitorul Răducioiu din naţionala României la World Cup 2026. Pentru acest lucru e nevoie ca tricolorii să se califice mai întâi la Campionatul Mondial de anul viitor.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi Campionatul Mondial din 2030.

Cine sunt viitorul Stelea şi viitorul Răducioiu din naţionala lui Mircea Lucescu

(n.r: Un Stelea şi un Răducioiu care vor scrie istorie pentru România anul viitor) Evident că trebuie să ne calificăm. Louis Munteanu, eu am zis întotdeauna că îmi place foarte mult acest jucător. Sper să revină, a avut ceva probleme. Mai întâi să ne calificăm”, a spus Florin Răducioiu în exclusivitate pentru AntenaSport.

(n.r. Un portar care ar putea face ce ai făcut tu) Nu ştiu ce o să se întâmple. Văd că portarii se schimbă destul de des. Au început cu un portar în calificări, acum e Radu. E o situaţie destul de oscilantă şi nu se ştie cine o să ajunge să apere”, a declarat Bogdan Stelea pentru AntenaSport.

(n.r: Îl vezi pe Radu?) Îl văd printre portarii care pot să apere la Campionatul Mondial în cazul în care ne calificăm”, a mai spus Stelea pentru AntenaSport.

Pentru tricolori urmează meciul din deplasare, cu Bosnia. Bosnia – România se va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. România încheie grupa H de calificare la World Cup 2026 pe 18 noiembrie, tot de la 21:45, cu San Marino. Partida se va disputa pe Arena Naţională.

În acest moment România se află pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte. Lider e Austria, care are 15 puncte. Naţionala lui Ralf Rangnick a fost învinsă de România la Bucureşti, în rest a câştigat toate meciurile. Pe 2 e Bosnia, care are 13 puncte.

Dacă nu va obţine primul loc în grupă, şansele fiind mici în acest moment să se întâmple acest lucru, România are posibilitatea de a merge la Campionatul Mondial din America prin intermediul barajului. Acest lucru se va întâmpla şi dacă tricolorii nu prind locul 2 în grupă.

