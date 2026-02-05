"Nu înțeleg nimic din fotbal". Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei - Antena Sport

Închide meniul
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 5 februarie 2026, 10:09

Nu înțeleg nimic din fotbal. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a primit o întrebare care l-a lăsat mască după ce a reușit să se califice alături de Inter în semifinalele Cupei Italiei. La finalul meciului contra lui Torino, câștigat de 2-1, un jurnalist a insinuat că programul “nerazzurrilor” s-a complicat după această victorie, antrenorul român neînțelegând punctul de vedere al omului din presă.

Inter a reușit miercuri seara să se califice în semifinalele Cupei Italiei, după ce s-a impus în fața lui Torino cu scorul de 2-1 grație reușitelor lui Bonny și Diouf. Acum, milanezii așteaptă să vadă pe cine vor întâlni în dublă manșă în penultimul act dintre Napoli și Como.

Calificarea în semifinalele Cupei Italiei, succes sau încurcătură pentru Chivu? Răspunsul prompt

După meciul care s-a disputat pe teren neutru, la Monza, Chivu a acordat clasicele interviuri pentru presă și a mers ulterior și la conferință, unde a primit o întrebare bizară. Un jurnalist a analizat succesul “nerazzurrilor” dintr-o perspectivă negativă și l-a întrebat pe antrenorul român cum afectează această calificare programul echipei sale, care acum este și mai aglomerat.

El a făcut mai exact referire la modul în care turul semifinalei Cupei Italiei se va disputa pe 5 martie, cu trei zile înainte de derby-ul din campionat cu AC Milan. Răspunsul lui Chivu nu s-a lăsat așteptat, el fiind stupefiat de întrebarea jurnalistului.

Ajungem în semifinale și ne criticați? Nu înțeleg nimic din fotbal. Jucăm în semifinale și după derby-ul, ce pot spune? Avem ambiție, nu vorbesc de cupe, triple, titluri sau Ligi ale Campionilor, vrem doar să fim competitivi fără să fim obsedați de ceva.

Suntem Inter, suntem buni, suntem puternici, merităm asta și vrem să concurăm pe toate fronturile. Vom vedea după, trebuie să ne gestionăm energia jucând din trei în trei zile. Vor fi semifinale, derby-ul și alte meciuri, dar vom merge mereu înainte cu capul sus“, a fost răspunsul dat de antrenorul român, potrivit fcinternews.it.

După victoria cu Torino, pentru Inter urmează partida de pe terenul lui Sasssuolo, unde “nerazzurrii” își vor ispăși prima etapă din pedeapsa care nu le pemite să aibă suporteri în trei meciuri din deplasare.

