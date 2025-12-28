Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea! Ce a făcut atacantul - Antena Sport

Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea. Fostul atacant al echipelor Liverpool şi Newcastle United a fost acuzat de încălcarea unui ordin de protecţie şi va compărea marţi în faţa tribunalului de primă instanţă din Chelmsford, potrivit The Telegraph.

În vârstă de 36 de ani, fostul internaţional englez (9 selecţii, 2 goluri) a fost arestat în aprilie pentru un incident care a avut loc în martie.

El va compărea în faţa Tribunalului de Primă Instanţă din Chelmsford pe 30 decembrie.

Un ordin de restricţie, sau ordin de protecţie, este o măsură civilă menită să împiedice o persoană să se apropie sau să contacteze o altă persoană, sau să se prezinte la o anumită adresă.

Nerespectarea acestuia constituie o infracţiune penală care, în funcţie de circumstanţe, poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.