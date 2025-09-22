Apariții spectaculoase pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur! Femeile care au întors toate privirile - Antena Sport

Vedetele au atras privirile tuturor, pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur. Jucătoarele, dar și soțiile fotbaliștilor nominalizați, au avut apariții spectaculoase la Paris.
În seara de 22 septembrie, cele mai importante nume din fotbalul normal s-au adunat la Theatre du Chatlet, pentru ceremonia de decernare a Balonului de Aur.
Au fost apariții spectaculoase pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur
Înainte de startul ceremoniei, persoanele prezente au făcut spectacol pe covorul roșu. Acestea au apărut în fața fotografilor în ținute de-a dreptul spectaculoase.
VEZI IMAGINI CU FEMEIL CARE AU ÎNTORS TOATE PRIVIRILE LA GALA BALONULUI DE AUR ÎN GALERIA FOTO DE LA FINALUL ARTICOLULUI
Lista celor de 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur:
Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franţa/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franţa/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoţia/Napoli), Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franţa/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)
