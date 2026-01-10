Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut

Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 16:16

Comentarii
Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut

Ousmane Dembele / Profimedia

Ajuns la Paris Saint Germain acum mai bine de doi ani, Ousmane Dembele s-a împlinit din punct de vedere fotbalistic alături de gruparea de pe Parc des Princes, câștigând cele mai importante trofee, dar și Balonul de Aur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea formației din Hexagon a venit cu o propunere de prelungire a contractului, însă starul echipei a refuzat. Mai mult decât atât, „Dembouz” a solicitat un salariu „extraterestru” pentru a continua în Ligue 1.

Ousmane Dembele cere salariu dublu pentru a prelungi contractul cu PSG

Ousmane Dembele este în prezent cel mai important jucător al campioanei Franței, iar contractul său expiră la finalul sezonului 2027/2028. Chiar și așa, conducerea clubului din Ligue 1 vrea să rezolve această problemă, motiv pentru care i-au propus prelungirea înțelegerii.

Oficialii de la PSG au venit chiar și cu o îmbunătățire salarială, noul salariu al acestuia urmând să fie de 30 de milioane de euro pe sezon. În mod surprinzător, Dembele a refuzat.

Ba mai mult, cei de la Foot Mercato anunță că Ousmane a cerut un salariu astronomic pentru a rămâne pe Parc des Princes și din vara anului 2028: 60 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Solicitările Balonului de Aur nu au fost deloc pe placul conducerii, care ia în calcul anularea propunerii de prelungire a contractului. Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile.

  • 50 de milioane de euro a plătit PSG pentru Ousmane Dembele
  • 111 meciuri, 47 de goluri și 34 de pase decisive sunt cifrele sale la gruparea din Hexagon

Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilorMetoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Observator
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
17:22
Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1
17:16
Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut
17:16
VIDEODenis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă
16:58
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei
16:54
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară
16:37
Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”