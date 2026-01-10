Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut - Antena Sport

Ajuns la Paris Saint Germain acum mai bine de doi ani, Ousmane Dembele s-a împlinit din punct de vedere fotbalistic alături de gruparea de pe Parc des Princes, câștigând cele mai importante trofee, dar și Balonul de Aur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea formației din Hexagon a venit cu o propunere de prelungire a contractului, însă starul echipei a refuzat. Mai mult decât atât, „Dembouz” a solicitat un salariu „extraterestru” pentru a continua în Ligue 1.

Ousmane Dembele cere salariu dublu pentru a prelungi contractul cu PSG

Ousmane Dembele este în prezent cel mai important jucător al campioanei Franței, iar contractul său expiră la finalul sezonului 2027/2028. Chiar și așa, conducerea clubului din Ligue 1 vrea să rezolve această problemă, motiv pentru care i-au propus prelungirea înțelegerii.

Oficialii de la PSG au venit chiar și cu o îmbunătățire salarială, noul salariu al acestuia urmând să fie de 30 de milioane de euro pe sezon. În mod surprinzător, Dembele a refuzat.

Ba mai mult, cei de la Foot Mercato anunță că Ousmane a cerut un salariu astronomic pentru a rămâne pe Parc des Princes și din vara anului 2028: 60 de milioane de euro.