Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut - Antena Sport

Ajuns la Paris Saint Germain acum mai bine de doi ani, Ousmane Dembele s-a împlinit din punct de vedere fotbalistic alături de gruparea de pe Parc des Princes, câștigând cele mai importante trofee, dar și Balonul de Aur.
Conducerea formației din Hexagon a venit cu o propunere de prelungire a contractului, însă starul echipei a refuzat. Mai mult decât atât, „Dembouz” a solicitat un salariu „extraterestru” pentru a continua în Ligue 1.
Ousmane Dembele cere salariu dublu pentru a prelungi contractul cu PSG
Ousmane Dembele este în prezent cel mai important jucător al campioanei Franței, iar contractul său expiră la finalul sezonului 2027/2028. Chiar și așa, conducerea clubului din Ligue 1 vrea să rezolve această problemă, motiv pentru care i-au propus prelungirea înțelegerii.
Oficialii de la PSG au venit chiar și cu o îmbunătățire salarială, noul salariu al acestuia urmând să fie de 30 de milioane de euro pe sezon. În mod surprinzător, Dembele a refuzat.
Ba mai mult, cei de la Foot Mercato anunță că Ousmane a cerut un salariu astronomic pentru a rămâne pe Parc des Princes și din vara anului 2028: 60 de milioane de euro.
Solicitările Balonului de Aur nu au fost deloc pe placul conducerii, care ia în calcul anularea propunerii de prelungire a contractului. Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile.
- 50 de milioane de euro a plătit PSG pentru Ousmane Dembele
- 111 meciuri, 47 de goluri și 34 de pase decisive sunt cifrele sale la gruparea din Hexagon
🚨🚨| BREAKING: Ousmane Dembélé has refused PSG’s contract extension offer worth around €30m per year. 🇫🇷❌
His camp is pushing for nearly double, leaving negotiations far from agreement with his deal running until 2028.
[@footmercato] pic.twitter.com/F9ZZxlFtnZ
— CentreGoals. (@centregoals) January 9, 2026
