Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei - Antena Sport

Barcelona va avea de jucat un meci important duminică seară, însă conducerea vine cu vești excelente pentru Hansi Flick. Fotbalistul dorit de tehnicianul german va ajunge mâine în Catalunia și va semna contractul cu campioana Spaniei.

Este vorba despre Joao Cancelo, jucătorul care a fost dorit de Cristi Chivu la Inter. Fundașul dreapta vine sub formă de împrumut, de la Al Hilal.

Joao Cancelo ajunge duminică la Barcelona

Barcelona este pe cale să rezolve o problemă care i-a dat bătăi de cap lui Hansi Flick încă din sezonul trecut. Joao Cancelo va veni sub formă de împrumut de la Al Hilal și va ajunge duminică în Catalunia.

Potrivit jurnalistului portughez Carlos Monfort, fundașul dreapta al celor de la Al Hilal va fi prezentat oficial duminică. Este pentru a doua uară când Cancelo va juca pentru Barcelona.

Astfel, Hansi Flick va avea posibilitatea de a-l folosi pe Kounde pe postul său, cel de fundaș central. Catalanii vor avea și o clauză de cumpărare definitivă pentru internaționalul lusitan.