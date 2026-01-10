Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei

Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei

Daniel Işvanca Publicat: 10 ianuarie 2026, 16:58

Comentarii
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei

Spotify Camp Nou / Profimedia

Barcelona va avea de jucat un meci important duminică seară, însă conducerea vine cu vești excelente pentru Hansi Flick. Fotbalistul dorit de tehnicianul german va ajunge mâine în Catalunia și va semna contractul cu campioana Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Joao Cancelo, jucătorul care a fost dorit de Cristi Chivu la Inter. Fundașul dreapta vine sub formă de împrumut, de la Al Hilal.

Joao Cancelo ajunge duminică la Barcelona

Barcelona este pe cale să rezolve o problemă care i-a dat bătăi de cap lui Hansi Flick încă din sezonul trecut. Joao Cancelo va veni sub formă de împrumut de la Al Hilal și va ajunge duminică în Catalunia.

Potrivit jurnalistului portughez Carlos Monfort, fundașul dreapta al celor de la Al Hilal va fi prezentat oficial duminică. Este pentru a doua uară când Cancelo va juca pentru Barcelona.

Astfel, Hansi Flick va avea posibilitatea de a-l folosi pe Kounde pe postul său, cel de fundaș central. Catalanii vor avea și o clauză de cumpărare definitivă pentru internaționalul lusitan.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Observator
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
16:54
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară
16:37
Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român
16:33
Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
16:16
Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut
16:00
Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze
15:47
“Vestul Sălbatic!” Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: “Nu suntem proştii satului”
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”