Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: "Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!" - Antena Sport

Dacă anul trecut a fost piesă de bază la Atlético Baleares, care a ratat dramatic promovarea în a treia ligă din Spania, Florin Andone traversează acum o perioadă extrem de dificilă.
Atacantul de 32 de ani a fost operat în urmă cu câteva zile, la Barcelona, și va lipsi de pe teren cel puțin patru-cinci luni, potrivit presei locale. Practic, sezonul actual e încheiat pentru vârful român, care a suferit o ruptură a tendonului în timpul unui antrenament.
“Multă putere și însănătoșire grabnică! Te vei întoarce mai puternic ca niciodată“, i-a transmis clubul său, Atlético Baleares.
Florin Andone, sezon cu ghinion: 178 de minute și două goluri
Andone a jucat foarte puțin și până la accidentare, chinuit de diverse probleme musculare și mici accidentări. În acest sezon, românul a totalizat doar patru apariții. Trei în campionat, una în Cupa Spaniei, în total 178 de minute.
Chiar și așa, Florin Andone a reușit să înscrie două goluri pentru echipa din Mallorca, aflată în cursa pentru promovare. Atlético Baleares e pe locul trei în Grupa 3 din Segunda Federación, al patrulea nivel fotbalistic din Spania.
Anul trecut, a marcat 12 goluri
În sezonul trecut, Florin Andone a marcat de 12 ori pentru echipa din Palma de Mallorca, fiind determinant în a doua parte a campionatului. Și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares, chiar dacă spunea, în presa din Spania, că i-ar fi plăcut să joace din nou la Córdoba, echipa care i-a marcat cel mai mult cariera.
Cotat acum la 300.000 de euro, Florin Andone era vândut de către Deportivo la Brighton, în 2018, pentru 6 milioane de euro. Născut în România, atacantul s-a mutat în Spania când avea 12 ani, împreună cu mama sa. Are 25 de selecții și două goluri pentru echipa națională, dar nu a jucat niciodată pentru vreo echipă de club din România.
