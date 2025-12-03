Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: "Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!" - Antena Sport

Dacă anul trecut a fost piesă de bază la Atlético Baleares, care a ratat dramatic promovarea în a treia ligă din Spania, Florin Andone traversează acum o perioadă extrem de dificilă.

Atacantul de 32 de ani a fost operat în urmă cu câteva zile, la Barcelona, și va lipsi de pe teren cel puțin patru-cinci luni, potrivit presei locale. Practic, sezonul actual e încheiat pentru vârful român, care a suferit o ruptură a tendonului în timpul unui antrenament.

“Multă putere și însănătoșire grabnică! Te vei întoarce mai puternic ca niciodată“, i-a transmis clubul său, Atlético Baleares.

Florin Andone, sezon cu ghinion: 178 de minute și două goluri

Andone a jucat foarte puțin și până la accidentare, chinuit de diverse probleme musculare și mici accidentări. În acest sezon, românul a totalizat doar patru apariții. Trei în campionat, una în Cupa Spaniei, în total 178 de minute.

Chiar și așa, Florin Andone a reușit să înscrie două goluri pentru echipa din Mallorca, aflată în cursa pentru promovare. Atlético Baleares e pe locul trei în Grupa 3 din Segunda Federación, al patrulea nivel fotbalistic din Spania.