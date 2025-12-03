Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: "Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: “Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!”

Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: “Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 decembrie 2025, 10:16

Comentarii
Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!

Florin Andone, pe patul de operație / Facebook CD Atlético Baleares

Dacă anul trecut a fost piesă de bază la Atlético Baleares, care a ratat dramatic promovarea în a treia ligă din Spania, Florin Andone traversează acum o perioadă extrem de dificilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 32 de ani a fost operat în urmă cu câteva zile, la Barcelona, și va lipsi de pe teren cel puțin patru-cinci luni, potrivit presei locale. Practic, sezonul actual e încheiat pentru vârful român, care a suferit o ruptură a tendonului în timpul unui antrenament.

Multă putere și însănătoșire grabnică! Te vei întoarce mai puternic ca niciodată“, i-a transmis clubul său, Atlético Baleares.

Florin Andone, sezon cu ghinion: 178 de minute și două goluri

Andone a jucat foarte puțin și până la accidentare, chinuit de diverse probleme musculare și mici accidentări. În acest sezon, românul a totalizat doar patru apariții. Trei în campionat, una în Cupa Spaniei, în total 178 de minute.

Chiar și așa, Florin Andone a reușit să înscrie două goluri pentru echipa din Mallorca, aflată în cursa pentru promovare. Atlético Baleares e pe locul trei în Grupa 3 din Segunda Federación, al patrulea nivel fotbalistic din Spania.

Reclamă
Reclamă
Florin Andone
Florin Andone, în timpul unui meci / Facebook CD Atlético Baleares

Anul trecut, a marcat 12 goluri

În sezonul trecut, Florin Andone a marcat de 12 ori pentru echipa din Palma de Mallorca, fiind determinant în a doua parte a campionatului. Și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares, chiar dacă spunea, în presa din Spania, că i-ar fi plăcut să joace din nou la Córdoba, echipa care i-a marcat cel mai mult cariera.

Cotat acum la 300.000 de euro, Florin Andone era vândut de către Deportivo la Brighton, în 2018, pentru 6 milioane de euro. Născut în România, atacantul s-a mutat în Spania când avea 12 ani, împreună cu mama sa. Are 25 de selecții și două goluri pentru echipa națională, dar nu a jucat niciodată pentru vreo echipă de club din România.

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel BăluţăEugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
11:37
Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi
11:19
Alexandru Musi a spus tot despre accidentarea sa de la națională. Poate reveni în derby-ul cu FCSB?
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz