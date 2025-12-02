Afacerea cu care Mitică Dragomir a ajus la o avere de 100 de milioane de euro. Românii îi ştiu acum secretul - Antena Sport

Ciudatele sunt căile vieţii. Mitică Dragomir cu siguranţă poate spune asta. Acum, fostul şef de la LPF deţine o afacere care i-a adus o avere de peste 100 de milioane de euro, dar în tinereţe el era pregătit să aleagă un alt drum, dar destinul s-a opus.
În tinerețe, Dumitru Dragomir și-a concentrat toate forțele pentru a ajunge fotbalist profenionist. Numai că, o accidentare la picior i-a stricat toate planurile și l-a forțat să se reprofileze. Așa că s-a înscris la o postliceală la Craiova de Construcții Hidrotehnice care avea să-l ajute ulterior. Pentru că trei decenii mai târziu, după ce a condus echipe de club și Liga Profesionistă de Fotbal, avea să devină dezvoltator imobiliar.
Totul a început cu un bloc construit în Sectorul 5 al Bucureștiului, în zona Mihail Sebastian, pentru care Dumitru Dragomir a luat un împrumut din bancă de 3 milioane de dolari. Pentru a beneficia de această sumă, „Corleone” a garantat cu hotelul Crystal Palace, care valora 15 milioane de euro, și cu o clădire pe care o cumpărase în trecut.
Afacerea a prosperat, iar în prezent, antreprenorul a mărturisit că are un profit de 800.000 de euro pe lună, din care nu încasează nimic. Toți banii se duc la Bogdan, fiul său, după spusele lui Dragomir.
„Înainte am dat la drept și n-am reușit. Mă însurasem cu o fată frumoasă și deșteaptă, iar tatăl ei tot întreba ce face cu golanul ăla, adică cu mine. Eu terminasem liceul și nu reușisem să intru la Drept. Nevastă-mea mi-a spus să nu stau degeaba, să mă apuc să fac ceva, să am o preocupare. Și m-am dus să fac o școală postliceală la Craiova de Construcții Hidrotehnice. Am terminat-o cu brio și am învățat și carte. E singura la care chiar am învățat carte”, a povestit Mitică Dragomir despre primii paşi în viaţă.
Povestea primului bloc construit de Mitică Dragomir
“După am făcut de frumusețe o altă facultate, cum fac toți. Când mi-am rupt piciorul la Vâlcea, având și școală, mi-au dat o epurare chimică la Vâlcea. Pentru 20 de muncitori care făceau canalizări de 800. Am învățat acolo meserie. Și am spus să mă apuc de ce știu eu. 100.000 aveam! M-am dus la bancă, la LibraBank. Chiar dacă au făcut bani de pe urma mea și eu la rândul meu am făcut bani cu ajutorul lor. Și nu cunosc niciun director de-acolo. Unde găsesc o filială, acolo mă duc. M-am dus cu nevastă-mea la un spectacol de teatru, iar lângă era o filială din asta. M-am dus acolo și i-am întrebat dacă nu îmi dau și mie niște bani împrumut. Toată lumea mă știe pe mine. Le-am spus că am 100.000 de euro. Le-am spus că am un loc în Sebastian, am 1.500 de metri pe Sebastian și că vreau să fac un bloc. Mi-au spus să mă duc să-mi iau autorizații și după să mă întorc la ei. M-am dus, mi-am luat autorizațiile, a durat ceva. Am luat banii împrumut, într-un an am făcut unul dintre cele mai frumoase blocuri din București. Mi-au dat cu împrumut 3 milioane de dolari”, a rememorat Mitică Dragomir.
A garantat cu hotelul pentru credit
“Aveam garanție hotelul. Hotelul era în 15 milioane de euro. Mai aveam și un bloc pe lângă Liga Profesionistă de Fotbal. Mai făcusem și 16 vile prin Pipera, dar am cumpărat bucăți de pământ. Am făcut acel bloc și de-acolo am explodat. După, m-am apucat să cumpăr pământ bun și am zburat cu astea. Mulțumesc lui Dumnezeu, iar au început să se vândă. Nu încasez un milion de euro pe lună, cam în jur de 700-800.000 de euro pe lună. Jur, din toate firmele mele eu nu am luat un leu salariu sau dividente de când mă știu. Le-am dat fiului meu și familiei mele. Eu trăiesc din pensia mea și a nevestei mele”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.
