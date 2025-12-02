Afacerea cu care Mitică Dragomir a ajus la o avere de 100 de milioane de euro. Românii îi ştiu acum secretul - Antena Sport

Ciudatele sunt căile vieţii. Mitică Dragomir cu siguranţă poate spune asta. Acum, fostul şef de la LPF deţine o afacere care i-a adus o avere de peste 100 de milioane de euro, dar în tinereţe el era pregătit să aleagă un alt drum, dar destinul s-a opus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În tinerețe, Dumitru Dragomir și-a concentrat toate forțele pentru a ajunge fotbalist profenionist. Numai că, o accidentare la picior i-a stricat toate planurile și l-a forțat să se reprofileze. Așa că s-a înscris la o postliceală la Craiova de Construcții Hidrotehnice care avea să-l ajute ulterior. Pentru că trei decenii mai târziu, după ce a condus echipe de club și Liga Profesionistă de Fotbal, avea să devină dezvoltator imobiliar.

Totul a început cu un bloc construit în Sectorul 5 al Bucureștiului, în zona Mihail Sebastian, pentru care Dumitru Dragomir a luat un împrumut din bancă de 3 milioane de dolari. Pentru a beneficia de această sumă, „Corleone” a garantat cu hotelul Crystal Palace, care valora 15 milioane de euro, și cu o clădire pe care o cumpărase în trecut.

Afacerea a prosperat, iar în prezent, antreprenorul a mărturisit că are un profit de 800.000 de euro pe lună, din care nu încasează nimic. Toți banii se duc la Bogdan, fiul său, după spusele lui Dragomir.

„Înainte am dat la drept și n-am reușit. Mă însurasem cu o fată frumoasă și deșteaptă, iar tatăl ei tot întreba ce face cu golanul ăla, adică cu mine. Eu terminasem liceul și nu reușisem să intru la Drept. Nevastă-mea mi-a spus să nu stau degeaba, să mă apuc să fac ceva, să am o preocupare. Și m-am dus să fac o școală postliceală la Craiova de Construcții Hidrotehnice. Am terminat-o cu brio și am învățat și carte. E singura la care chiar am învățat carte”, a povestit Mitică Dragomir despre primii paşi în viaţă.