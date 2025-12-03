Radu Drăgușin a jucat într-un nou meci. Amicalul în care a fost trimis de Tottenham - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Radu Drăgușin a jucat într-un nou meci. Amicalul în care a fost trimis de Tottenham

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 8:49

Radu Drăguşin, în primul meci jucat pentru Tottenham din ianuarie / Instagram Tottenham

Radu Drăgușin face pași importanți pentru a reveni la capacitate maximă după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în ianuarie. După ce a revenit în premieră în tricoul lui Tottenham la jumătatea lunii noiembrie, fundașul român a fost marți folosit din nou de echipa din nordul Londrei.

Drăgușin a început să își pregătească revenirea pe teren la nivel oficial, însă până atunci bifează minute în meciuri amicale disputate de Tottenham. Marți, jucătorul de 23 de ani a evoluat pentru echipa Under-21 a nord-londonezilor într-un amical contra celor de la Dagenham & Redbridge.

Radu Drăgușin își intră din nou în ritm

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a luat decizia de a-l trimite pe Drăgușin să joace la echipa de tineret strict pentru a-i permite fotbalistului să prindă minute pe teren și să se adapteze din nou la ritmul de joc. În trecut, danezul se arăta mulțumit de situația în care se află fundașul central, despre care spunea că va fi la capacitate maximă după ce va mai aduna minute.

Rămâne de văzut când va fi momentul în care Drăgușin va reveni pe teren într-un meci oficial al lui Tottenham. Londonezii mai au de disputat cinci meciuri în acest an calendaristic, patru dintre ele în campionat și unul în Europa League, contra Slaviei Praga.

Mai este un aspect de luat în calcul în privința revenirii lui Drăgușin, și anume concurența pe post. Deși în perioada în care s-a accidentat era titular de drept, “profitând” de accidentările lui Van de Ven și Romero, acum situația stă diferit pentru român.

Cei doi fundași de bază ai lui Tottenham din sezonul trecut sunt apți de joc, iar în ecuație a apărut și austriacul Kevin Danso, care e și el folosit constant de Thomas Frank.

