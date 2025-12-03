Presa din Ungaria a găsit punctul slab al României înainte de duelul "de foc" de la Mondial: "Le lipsește" - Antena Sport

România o întâlnește astăzi pe Ungaria la Campionatul Mondial de handbal feminin, în ceea ce poate reprezenta duelul decisiv pentru calificarea “tricolorelor” în sferturile competiției. Înainte de confruntarea care va avea loc la Rotterdam, presa maghiară a prefațat meciul și a analizat naționala lui Ovidiu Mihăilă, vorbind și despre punctul slab al acesteia.

România a intrat în grupa principală de la Mondial cu 2 puncte, iar o victorie cu Ungaria în prima etapă le poate permite fetelor să viseze la fazele eliminatorii. Cu un succes în Rotterdam, “tricolorele” le-ar egala la puncte pe maghiare și va fi ulterior nevoită să își câștige meciurile considerate mai facile cu Elveția și Senegal.

Lipsa de experiență, punctul slab găsit de maghiari

Duelul din Grupa Principală 1 de la Mondial a fost prefațat pe larg de jurnaliștii din Ungaria, care au făcut și un “portret” al echipei naționale a României și al rezultatelor ei la ultimele turnee finale. Maghiarii au găsit și un punct slab în echipa lui Mihăilă, și anume lipsa de experiență.

“Echipa națională de handbal feminin a Ungariei poate face un pas mare spre calificarea în sferturile de finală în primul lor meci împotriva României, miercuri seara.

Actualul selecționer al României, Ovidiu Mihai Mihăilă, nu a inclus-o în lotul pentru Cupa Mondială pe talentata Ștefania Stoica. Adversarelor le lipsește experiența. Cele mai multe selecții din echipă îi aparțin Cristinei Lasló, stabilită la Bistrița, cu 83 de apariții.