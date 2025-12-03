"N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur". Diego Simeone, "vrăjit" de un star al Barcelonei în derby - Antena Sport

Diego Simeone nu s-a ferit să laude un jucător al Barcelonei după victoria catalanilor din derby-ul cu Atletico Madrid, scor 3-1. “Cholo” l-a remarcat pe Raphinha, despre care a spus că nu știe cum de nu a fost câștigătorul Balonului de Aur.
Atletico Madrid a fost învinsă de Barcelona pe Camp Nou în derby-ul etapei a 19-a din La Liga, însă eșecul nu l-a făcut pe Simeone să nu remarce jucători din tabăra adversă. Din contră, antrenorul argentinian a vorbit la superlativ despre unul dintre elevii lui Hansi Flick, acela fiind Raphinha.
Raphinha l-a “cucerit” pe Diego Simeone
“Cholo” a remarcat calitățile fotbalistului sud-american și cât de versatil poate să fie în teren. Declarația lui Simeone a căpăptat o altă proporție în momentul în care a spus că nu are habar cum de Raphinha nu a ridicat Balonul de Aur deasupra capului.
“Raphinha joacă în fiecare meci. Dă goluri, face presing… n-am idee cum nu a câștigat el Balonul de Aur. E un jucător incredibil.
Poate juca oriunde, ca extremă, ca mijlocaș, ca atacant, sau chiar și ca fundaș lateral. Îl ador pe Raphinha“, a spus Diego Simeone despre jucătorul brazilian, potrivit mundodeportivo.com.
🚨🌕 Diego Simeone: “I have no idea how Raphinha did not win the Ballon d’Or”.
“He is an incredible player. He can play everywhere. As a winger, as a midfielder, as a striker, or even as a wing back.”
“He can score, he can create, he presses and runs. I love Raphinha’”. pic.twitter.com/WBnWDwiUFi
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025
Jucătorul de 28 de ani al Barcelonei, revenit după accidentare în duelul cu Atletico, a fost unul dintre oamenii cu cele mai bune numere în sezonul trecut. Deși a înregistrat 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri, Raphinha nu a intrat niciodată în discuțiile pentru câștigarea Balonului de Aur, acolo fiind incluși doar Lamine Yamal și Ousmane Dembele, cel din urmă și câștigând trofeul acordat de revista France Football.
- Barcelona – Atletico Madrid 3-1. Catalanii se distanțează în fruntea La Liga
- Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro
- Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025
- Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele”
- Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale