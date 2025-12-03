"N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur". Diego Simeone, "vrăjit" de un star al Barcelonei în derby - Antena Sport

Închide meniul
"N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur". Diego Simeone, "vrăjit" de un star al Barcelonei în derby

"N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur". Diego Simeone, "vrăjit" de un star al Barcelonei în derby

“N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur”. Diego Simeone, “vrăjit” de un star al Barcelonei în derby

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 9:29

N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur. Diego Simeone, vrăjit de un star al Barcelonei în derby

Raphinha, după un gol marcat pentru Barcelona / Profimedia

Diego Simeone nu s-a ferit să laude un jucător al Barcelonei după victoria catalanilor din derby-ul cu Atletico Madrid, scor 3-1. “Cholo” l-a remarcat pe Raphinha, despre care a spus că nu știe cum de nu a fost câștigătorul Balonului de Aur.

Atletico Madrid a fost învinsă de Barcelona pe Camp Nou în derby-ul etapei a 19-a din La Liga, însă eșecul nu l-a făcut pe Simeone să nu remarce jucători din tabăra adversă. Din contră, antrenorul argentinian a vorbit la superlativ despre unul dintre elevii lui Hansi Flick, acela fiind Raphinha.

Raphinha l-a “cucerit” pe Diego Simeone

“Cholo” a remarcat calitățile fotbalistului sud-american și cât de versatil poate să fie în teren. Declarația lui Simeone a căpăptat o altă proporție în momentul în care a spus că nu are habar cum de Raphinha nu a ridicat Balonul de Aur deasupra capului.

Raphinha joacă în fiecare meci. Dă goluri, face presing… n-am idee cum nu a câștigat el Balonul de Aur. E un jucător incredibil.

Poate juca oriunde, ca extremă, ca mijlocaș, ca atacant, sau chiar și ca fundaș lateral. Îl ador pe Raphinha“, a spus Diego Simeone despre jucătorul brazilian, potrivit mundodeportivo.com.

Jucătorul de 28 de ani al Barcelonei, revenit după accidentare în duelul cu Atletico, a fost unul dintre oamenii cu cele mai bune numere în sezonul trecut. Deși a înregistrat 34 de goluri și 26 de pase decisive în 57 de meciuri, Raphinha nu a intrat niciodată în discuțiile pentru câștigarea Balonului de Aur, acolo fiind incluși doar Lamine Yamal și Ousmane Dembele, cel din urmă și câștigând trofeul acordat de revista France Football.

