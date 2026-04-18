Averea uriașă pe care o lasă familiei omul care a scris istorie. A murit după ce a făcut cancer

Uriah Rennie, fostul mare arbitru din Premier League, a decedat în luna iunie a anului trecut, iar recent presa din Anglia a aflat averea imensă pe care fostul central a lăsat-o familiei sale.

“Cavalerul fluierului” care s-a stins din viață la 65 de ani după ce a fost diagnosticat cu cancer nu a avut un testament, motiv pentru care banii s-au îndreptat către partenera sa și cei doi copii.

Cu câți bani au rămas membrii familiei lui Uriah Rennie

Potrivit dailymail.co.uk, Uriah Rennie, omul care a scris o pagină de istorie devenind primul arbitru de culoare din Premier League, a lăsat o avere de 1,28 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de euro. Suma în cauză e considerată una “incredibilă” de sursa citată anterior, ținând cont că în perioada în care centralul născut în Jamaica activa în Premier League, baremul era unul mai mic.

Spre comparație, în 2022, The Sun scria despre cum un arbitru din cel mai tare campionat din lume încasa 1500 de lire sterline, iar suma pe care o poate primi pe an ajunge între 70.000 și 200.000 de lire. Rennie, aflat la peste 300 de meciuri din Premier League la centru, a oficiat partide între 1997 și 2008.

Pe lângă rolul de arbitru, regretatul Rennie a fost din 1996 și magistrat în orașul Sheffield, unde s-a mutat la șase ani. În plus, în luna mai a anului trecut, cu puțin timp înainte să moară, a devenit rector al Universității Sheffield Hallam.