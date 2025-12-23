Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” - Antena Sport

În 2016, Sergio Contreras Pardo, cunoscut drept Koke în fotbalul spaniol, agăța ghetele în cui. Era finalul unei cariere importante, care l-a purtat pe jucătorul născut la Málaga pe la cluburi precum Olympique Marseille, Sporting Lisabona sau Rayo Vallecano.
Astăzi, fostul fotbalist este în închisoare, condamnat pentru că era șeful unei rețele internaționale de trafic de droguri.
Fostul fotbalist devenit traficant internațional de droguri
Odată ce a încheiat cu fotbalul, după o ultimă aventură la Aris Salonic, Koke s-a concentrat pe activitatea lui secundară. În 2019, a fost arestat după o operațiune de amploare a poliției din Spania, în care s-au confiscat arme și o tonă de hașiș. Printre cei reținuți, inclusiv fratele și iubita lui.
A stat un an și opt luni în închisoare, apoi a ieșit, după ce a plătit o cauțiune de 15.000 de euro. Odată eliberat, nu a renunțat la „afacerea” sa. Dimpotrivă, a trecut la următorul nivel și a devenit capul unei rețele care transporta droguri în camioane prin toată Europa.
Câți bani câștiga din traficul de droguri
„Ca jucător de fotbal, ai norocul să câștigi foarte mulți bani. Eu câștigam cam un milion de euro pe an. În cealaltă afacere a mea, câștigi în două luni cât iei într-un an de fotbal. Dar îți riști viața”, spunea Koke, în 2023, pentru Canal Plus.
Spaniolul oferea acel interviu presei din Franța direct de la vila sa din Marbella, în sudul Spaniei, cu puțin timp înainte ca justiția să îl condamne la șase ani de închisoare. Procurorii au cerut o pedeapsă de 16 ani, dar Koke și-a recunoscut faptele.
Koke, închis până în 2027: „Nu-s Pablo Escobar!”
„Da, am contacte peste tot, dar nu-s nicidecum Pablo Escobar! Ce mare lucru am făcut?”, se întreba Koke. Jucătorul era împăcat cu gândul că se va întoarce la închisoare, unde va rămâne până în 2027. „Nu e cel mai rău lucru din lume, dar e dur. Trăiești lucruri la care nu te gândeai și ajungi să gândești ca un deținut”, mai spunea el.
Koke adăuga că, spre deosebire de Franța, unde „poți fi ucis”, închisoarea e mai ușoară în Spania. Dar nu ești privilegiat. „Mă știau toți, dar faptul că ai fost fotbalist nu schimbă nimic”, explica el.
- De-a lungul anilor, Koke a jucat în Bolivia, India, Grecia, Azerbaidjan, SUA, Germania, Franța, Portugalia și evident Spania.
- A câștigat de două ori Cupa Intertoto (o dată cu Marseille, o dată cu Málaga) și o Cupă în Azerbaidjan.
- 54 de meciuri a jucat Koke pentru Olympique Marseille.
