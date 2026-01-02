Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus - Antena Sport

Poliția din Italia a realizat o captură impresionantă zilele acestea, implicând nu mai puțin de nouă kilograme de cocaină, valoarea totală fiind de aproape un milion de euro.
Traficanții au fost prinși în flagrant de polițiști, în momentul în care voiau să facă o tranzacție. Ce este și mai incredibil este felul în care drogurile erau ambalate.
Pachete cu cocaină, cu sigla celor de la Juventus
La Repubblica a publicat zilele acestea detalii privind finalizarea unei anchete incredibile cu traficanți de droguri din Italia. Poliția din Roma a prins în flagrant o rețea în cartierul celebru Ostia, în timp ce voiau să vândă pachete de cocaină.
Valoarea totală a mărfii se ridică la aproximativ 800.000 de euro, o valoarea uriașă, ceea face și mai impresionantă această captură. Din fotografia publicată pe social media, reiese că drogurile erau ambalate într-un mod inedit.
Pachetele de cocaină purtau sigla celor de la Juventus Torino pe ele, ceea ce a stârnit reacții de amuzament în rândul suporterilor rivali ai „Bătrânei Doamne”.
„-10 puncte”, „Schemă de marketing, comerciantul știe exact valoarea brandului”, „Uite bugetul nostru pentru Tonali”, „Juventus în Serie B”, au scris internauții.
Nine kilos of cocaine find in a car in Ostia, divided into bricks bearing the Juventus logo: “They’re worth 800,000 euros”. 😂
[La Repubblica] pic.twitter.com/uB3lSOoE6m
— Juventus News Live (@juvenewslive) January 1, 2026
