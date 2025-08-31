Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! - Antena Sport

David Popovici e asaltat de fani oriunde merge. Oprit la o benzinărie, la întoarcerea din Sibiu, campionul olimpic şi multiplul campion mondial a fost văzut de juniorii formaţiei Petrolul, care mergeau spre Arad, pentru un meci de campionat.

Ca şi atunci când a fost văzut în restaurant în Sibiu, David Popovici a fost foarte amabil şi a făcut poze cu cei care doreau acest lucru.

David Popovici, asaltat de juniorii Petrolului în benzinărie

Potrivit fanatik.ro, David Popovici a făcut el însuşi selfie-ul cu juniorii Petrolului. Timp de câteva minute, cât a stat în benzinărie David Popovici, activitatea de acolo a fost aproape oprită.

David Popovici a cucerit la Campionatele Mondiale de la Singapore medalia de aur atât în proba de 200 de metri liber, cât şi în cea de 100 de metri liber. David Popovici a ajuns, astfel, la 4 medalii de aur la Campionatele Mondiale de Nataţie, două la 200 de metri liber şi două în proba “regină”, de 100 de metri liber.

În 2022, în finala de la 100 de metri liber, David Popovici a doborât şi recordul mondial. Ulterior, chinezul Pan Zhanle avea să îi bată recordul românului. Dacă pentru David Popovici Campionatele Mondiale de la Singapore au fost unele de vis, pentru marele său rival, chinezul Pan Zhanle, au fost de coşmar. Pan Zhanle a ratat finala atât la 200 de metri liber, cât şi la 100 de metri liber.