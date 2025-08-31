Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! - Antena Sport

Home | Extra | Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Foto

Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!

Publicat: 31 august 2025, 11:25

Comentarii
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
galerie foto Galerie (39)

David Popovici la volanul bolidului său de lux Porsche Spyder / captura TikTok

David Popovici e asaltat de fani oriunde merge. Oprit la o benzinărie, la întoarcerea din Sibiu, campionul olimpic şi multiplul campion mondial a fost văzut de juniorii formaţiei Petrolul, care mergeau spre Arad, pentru un meci de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca şi atunci când a fost văzut în restaurant în Sibiu, David Popovici a fost foarte amabil şi a făcut poze cu cei care doreau acest lucru.

David Popovici, asaltat de juniorii Petrolului în benzinărie

Potrivit fanatik.ro, David Popovici a făcut el însuşi selfie-ul cu juniorii Petrolului. Timp de câteva minute, cât a stat în benzinărie David Popovici, activitatea de acolo a fost aproape oprită.

David Popovici a cucerit la Campionatele Mondiale de la Singapore medalia de aur atât în proba de 200 de metri liber, cât şi în cea de 100 de metri liber. David Popovici a ajuns, astfel, la 4 medalii de aur la Campionatele Mondiale de Nataţie, două la 200 de metri liber şi două în proba “regină”, de 100 de metri liber.

În 2022, în finala de la 100 de metri liber, David Popovici a doborât şi recordul mondial. Ulterior, chinezul Pan Zhanle avea să îi bată recordul românului. Dacă pentru David Popovici Campionatele Mondiale de la Singapore au fost unele de vis, pentru marele său rival, chinezul Pan Zhanle, au fost de coşmar. Pan Zhanle a ratat finala atât la 200 de metri liber, cât şi la 100 de metri liber.

Reclamă
Reclamă

David Popovici conduce o maşină Porsche Spyder, în valoare de 120.000 de euro. Decizia de a-şi achiziţiona acest bolid a stârnit mare vâlvă în presă. Cristian Tudor Popescu susţinea că s-ar fi aşteptat ca visul lui David Popovici să fie altul, nu să îşi ia un bolid construit de altcineva.

Eu credeam că visul unui om inteligent și educat ar fi să facă ceva, să construiască, să inventeze, să conceapă, să aducă lumii o performanță extraordinară. Nu să-și cumpere o mașină de-a gata. Și, mai ales, una superscumpă”, scria CTP pe Facebook.

Un profesor de economie l-a criticat pe David Popovici pentru bolidul de lux pe care şi l-a achiziţionat

Profesorul de economie Cristian Păun l-a criticat şi el pe David Popovici pentru că a decis să îşi achiziţioneze un automobil scump.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

David Popovici a primit de la Guvernul României (adică de la noi toți) suma de 140.000 de euro și de la sponsorul Toyota o Corolla.

Și-a luat altă mașină. Un Porsche Spyder de 150.000 de euro. Mașina «visurilor» lui. Nu i-a plăcut Corolla. Nu era mașina «visurilor» lui. A plătit pentru ea TVA de vreo 22.000 de Euro. A pierdut 20-30% din valoarea ei din momentul în care a scos-o pe poarta vânzătorului. Asigurarea anuală pentru așa ceva costă câteva mii de euro. Toată presa tabloidă a preluat știrea admirativ. O știre pozitivă, nu.

Eu, ca economist, consider decizia extrem de neinspirată. Mai bine își lua un apartament în centrul Capitalei și îl închiria. Obținea o sursă de venit pe termen lung. Sau investea cu alții într-o afacere. Sau investea la bursă, aici sau afară. Câștiga independență financiară, nu dependența de un bolid de lux pe care să îl conduci mereu cu teamă, să îți fie frică să îl parchezi pe stradă, pentru care să nu ai încă resurse să îl întreții pe termen lung”, a scris profesorul universitar de la Academia de Studii Economice pe Facebook.

David Popovici
David Popovici
David Popovici
+(39)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
13:20
Un nou coleg pentru Nicolae Stanciu la Genoa! Un jucător de naţională se alătură echipei lui Dan Şucu
13:14
Ruptură în zona de vârf a ierarhiei ATP. Daniil Medvedev și antrenorul său s-au despărțit după 8 ani
12:29
“Dați-vă jos tricourile”. Olimpiu Moruțan, martor într-un scandal imens după eșecul echipei sale din Grecia
12:21
Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania!
11:59
Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position
11:57
CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby-ul echipelor în criză! Luptă „de foc” pentru puncte, în Liga 1
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 6 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”
Citește și