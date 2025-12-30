Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA - Antena Sport

Închide meniul
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA

Daniel Işvanca Publicat: 30 decembrie 2025, 10:58

Mircea Sandu / hepta.ro

Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal în perioada 1990 – 2014 și este una dintre cele mai controversate figuri din istoria recentă a fotbalului românesc.

Acesta locuiește deja de ani buni în Franța, dar încasează în continuare bani de la statul român, pentru cei 43 de ani de activitate pe piața muncii.

Mircea Sandu și pensia pe care o încasează din România

Mircea Sandu a fost timp de 24 și de ani președintele Federației de Fotbal din România, fiind succedat în anul 2014 de actualul șef, Răzvan Burleanu.

Acesta s-a mutat definitiv în Franța, mai exact la Beausoleil, o locație superbă, cu climă blândă și o comunitate înstărită. „Nașul” vizitează țara anual și încasează și în prezent bani pentru activitatea sa desfășurată pe piața muncii.

Într-un interviu acordat acum câțiva ani, Mircea Sandu a dezvăluit că încasează o pensie lunară de 2.000 de euro. El a fost și membru în Comitetul Executiv al UEFA, de unde a încasat undeva la 18.000 de euro pe lună, pe o perioadă de opt ani.

„Am pensie, cum să nu am. Am muncit 43 de ani. Aproximativ 2000 de euro. Știți cât am plătit eu? Aproape 350.000 de euro asigurările și pensia. Mi-am pus în gând să-i recuperez. Să-i primesc înapoi până la 90 de ani.

De ce să las bani Statului? În afara faptului că l-am susținut financiar, i-am mai dat și imagine. Mai ales ca președinte și ce am făcut la UEFA, pentru România. Am oferit și acum am dreptul să o recuperez.

Fratele meu are 2000 de lei, cumnata mea are 2000 de lei, ce să facă ăștia cu 1000 de euro? Domane iartă-mă, trebuie să ajungă banii”, spunea acesta pentru gsp.ro.

Cariera lui Mircea Sandu

La nivel de fotbal profesionist, perioada de referință din cariera lui Mircea Sandu este 1971 – 1986, când a îmbrăcat tricoul celor de la Sportul Studențesc.

El a bifat și 16 apariții în tricoul echipei naționale de fotbal a României, pentru care a și marcat de patru ori. În ultimul său sezon la echipa din Regie, a fost pe punctul de a cuceri titlul, dar în cele din urmă trofeul i-a revenit Stelei.

Încercat de cancer de trei ori

Mircea Sandu a fost greu încercat de viață în ultimii ani. Prima cumpănă a fostului șef de la FRF, când a fost diagnosticat cu cancer. A reușit să învingă boala, dar în 2020 i-a fost descoperită o altă tumoră, de această dată la plămâni.

Doi ani mai târziu, acesta a primit încă un verdict crunt: cancer la prostată. Problemele de sănătate i-au dat mari bătăi de cap pe parcursul vieții.

1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
