Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA - Antena Sport

Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal în perioada 1990 – 2014 și este una dintre cele mai controversate figuri din istoria recentă a fotbalului românesc.

Acesta locuiește deja de ani buni în Franța, dar încasează în continuare bani de la statul român, pentru cei 43 de ani de activitate pe piața muncii.

Mircea Sandu și pensia pe care o încasează din România

Mircea Sandu a fost timp de 24 și de ani președintele Federației de Fotbal din România, fiind succedat în anul 2014 de actualul șef, Răzvan Burleanu.

Acesta s-a mutat definitiv în Franța, mai exact la Beausoleil, o locație superbă, cu climă blândă și o comunitate înstărită. „Nașul” vizitează țara anual și încasează și în prezent bani pentru activitatea sa desfășurată pe piața muncii.

Într-un interviu acordat acum câțiva ani, Mircea Sandu a dezvăluit că încasează o pensie lunară de 2.000 de euro. El a fost și membru în Comitetul Executiv al UEFA, de unde a încasat undeva la 18.000 de euro pe lună, pe o perioadă de opt ani.