FIFA a anunţat o nouă categorie de bilete la World Cup 2026! Cât vor costa, după scandalul preţurilor astronomice - Antena Sport

Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”.

O nouă categorie „Supporter Entry” va oferi bilete „la preţul de 60 de dolari americani fiecare, disponibile pentru toate cele 104 meciuri”, inclusiv finala Cupei Mondiale, care va reuni 48 de echipe vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, a precizat FIFA într-un comunicat.

FIFA a anunţat bilete de 60 de dolari la World Cup 2026

„Această iniţiativă vizează să ofere un sprijin suplimentar suporterilor care îşi urmăresc echipa naţională pe tot parcursul turneului”, a adăugat forul conducător al fotbalului mondial.

Joia trecută, asociaţia Football Supporters Europe (FSE) şi-a exprimat indignarea faţă de „tarifele astronomice (…) impuse de FIFA celor mai fideli suporteri”.

Conform informaţiilor furnizate de FSE, care afirma că a văzut „tarifele publicate treptat şi în mod confidenţial de FIFA”, urmărirea echipei sale favorite de la primul meci până în finală „ar costa cel puţin 6.900 de dolari (aproximativ 6.000 de euro)” un suporter, „adică de aproape cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială din 2022 din Qatar”.