"Atât de multă ură!" Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: "Li se întunecă judecata" - Antena Sport

“Atât de multă ură!” Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “Li se întunecă judecata”

Alex Masgras Publicat: 16 decembrie 2025, 23:38

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost şocat după victoria obţinută de echipa sa în meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 2-0. Partida de la Clinceni a fost câştigată de campioana României, graţie golurilor marcate de Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian.

În minutul 57 a avut loc faza în urma căreia Unirea Slobozia a rămas în 10 oameni. Şerbănică a fost eliminat după ce arbitrul a fost chemat de VAR să revadă faza în care a avut loc contactul cu Juri Cisotti.

Mihai Stoica, uimit de cei care au contestat cartonaşul roşu din Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “S-a terminat discuţia”

Mai multe voci din fotbalul românesc au criticat decizia de a-l elimina pe Daniel Şerbănică, lucru care l-a uimit pe Mihai Stoica. Oficialul roş-albaştrilor este de părere că aceste declaraţii au în spate dispreţul faţă de FCSB:

“Cred că am jucat bine. Am rămas uimit să văd că s-a discutat despre nişte decizii de arbitraj… Unii au atât de multă ură încât li se întunecă judecata. La meciul ăsta am asistat la un autodenunţ.

Şerbănică a zis la interviu că a fost fault, dar nu a fost «roşu». A fost «roşu», din moment ce şi el recunoaşte. Cisotti scapă spre poartă, el (n.r. Şerbănică) n-a avut nicio intenţie să joace mingea şi s-a terminat discuţia”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Faza din meciul Unirea Slobozia – FCSB i-a făcut pe specialiştii în arbitraj să se contrazică. Dacă Adrian Porumboiu l-a criticat pe centralul Vlad Baban pentru că l-a eliminat pe Şerbănică, un alt fost arbitru, Cristi Balaj, i-a dat dreptate oficialului care a condus partida de la Clinceni.

