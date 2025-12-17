"Abia aştept luna martie!" Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: "Nu există altă variantă" - Antena Sport

Ianis Hagi este încrezător în şansele României de a se califica la World Cup 2026. Pentru acest lucru, tricolorii trebuie să câştige două meciuri în luna martie. Mai întâi, România trebuie să se impună în Turcia, după care trebuie să învingă câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă România a încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii şi a obţinut calificarea la baraj graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din toamna anului 2024, victoria cu Austria din luna octombrie le dă foarte multă încredere înaintea meciurilor din luna martie.

Ianis Hagi vrea să se califice cu România la World Cup 2026: “Privesc cu optimism partidele din play-off”

În prezent la Alanyaspor, în Turcia, Ianis Hagi a dezvăluit că şi acolo se vorbeşte foarte mult despre duelul din luna martie. Dacă România nu a mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din 1998, turcii nu au mai ajuns la World Cup din 2002:

“Abia aștept luna martie. Și aici se vorbește foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obține succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă.

Primul gând, când am văzut tragerea la sorți, a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America și privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri și jucători cu experiență. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici”, a declarat Ianis Hagi, potrivit frf.ro.