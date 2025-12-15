Ganea, mesaj pentru cei ce l-au criticat după accidentul în care i-a murit băiatul: "Le doresc un singur lucru" - Antena Sport

Ionel Ganea (51 de ani) a organizat un mini-turneu în memoria fiului său, Alexandru, care a decedat în urma unui accident rutier. Alexandru şi-a pierdut viaţa după ce maşina pe care o conducea tatăl lui a intrat într-un autoturism staţionat. Micuţul se afla pe scaunul din faţă şi nu purta centură de siguranţă.

După o lună în care s-a aflat în comă, băieţelul a decedat la spital, în urma rănilor grave.

Ionel Ganea, mesaj pentru cei care l-au criticat în urma accidentului în care băieţelul lui şi-a pierdut viaţa: “Dumnezeu să-i ierte și pe ei!”

“A avut și efect sufletesc (n.r. memorialul), cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc, o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă.

Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei! Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva.

De curând, în zona asta la noi a fost tot așa un accident în care o fetiță, care era în scaun, a murit în urma unui accident. Ăia care m-au criticat să știe un singur lucru: când e să se întâmple și vine ceasul rău, nu te pui cu soarta”, a declarat Ionel Ganea pentru prosport.ro.