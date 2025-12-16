Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare - Antena Sport

Scenele de după atacul din timpul paradei lui Liverpool / Profimedia

Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.

“V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin mulţime, indiferent de consecinţe” şi “v-aţi folosit vehiculul ca pe o armă extrem de periculoasă”, a declarat judecătorul de la Tribunalul Penal din Liverpool când a pronunţat sentinţa împotriva lui Paul Doyle, în vârstă de 54 de ani.

Paul Doyle a fost condamnat la 21 de ani şi 6 luni de închisoare după ce a rănit peste 100 de persoane la parada lui Liverpool

Imaginile, surprinse de pe camerele de supraveghere şi de pe o cameră din maşina sa, arată furia lui Paul Doyle, care a urlat şi a insultat pietonii înainte de a se îndrepta direct spre ei.

“Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare colectivă a lăsat, în schimb, o urmă durabilă de frică şi durere în întreaga comunitate”, a declarat judecătorul Andrew Menary.

“Acţiunile dumneavoastră au provocat oroare şi devastare de o amploare pe care această instanţă nu a mai întâlnit-o niciodată”, a continuat el.