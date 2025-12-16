Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare - Antena Sport

Închide meniul
Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare

Publicat: 16 decembrie 2025, 17:56

Scenele de după atacul din timpul paradei lui Liverpool / Profimedia

Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.

“V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin mulţime, indiferent de consecinţe” şi “v-aţi folosit vehiculul ca pe o armă extrem de periculoasă”, a declarat judecătorul de la Tribunalul Penal din Liverpool când a pronunţat sentinţa împotriva lui Paul Doyle, în vârstă de 54 de ani.

Paul Doyle a fost condamnat la 21 de ani şi 6 luni de închisoare după ce a rănit peste 100 de persoane la parada lui Liverpool

Imaginile, surprinse de pe camerele de supraveghere şi de pe o cameră din maşina sa, arată furia lui Paul Doyle, care a urlat şi a insultat pietonii înainte de a se îndrepta direct spre ei.

“Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare colectivă a lăsat, în schimb, o urmă durabilă de frică şi durere în întreaga comunitate”, a declarat judecătorul Andrew Menary.

“Acţiunile dumneavoastră au provocat oroare şi devastare de o amploare pe care această instanţă nu a mai întâlnit-o niciodată”, a continuat el.

Îmbrăcat într-un costum negru, fostul soldat şi angajat în domeniul securităţii cibernetice, tată a doi copii, a plâns toată dimineaţa înainte ca sentinţa să fie pronunţată.

Arestat la faţa locului şi apoi plasat în detenţie în ziua paradei, el a spus poliţiei: “Tocmai am ruinat viaţa familiei mele”.

Bărbatul a pledat apoi nevinovat şi a menţinut această versiune timp de câteva luni, până la o întorsătură neaşteptată a evenimentelor la sfârşitul lunii noiembrie, la începutul procesului său.

El nu a oferit nicio explicaţie pentru acţiunile sale, pentru care ipoteza teroristă a fost exclusă de la bun început, şi a recunoscut cele 31 de capete de acuzare împotriva sa, inclusiv tentativă de agresiune agravată. Aceasta a pus automat capăt procesului său.

Goana nebunească a lui Doyle prin centrul oraşului Liverpool, unde sute de mii de fani veniseră să-i aplaude pe jucătorii clubului care defilau într-un autobuz decapotabil, a durat mai puţin de zece minute.

Aproximativ 50 de oameni au avut nevoie de spitalizare

În total, 134 de persoane au fost rănite, dintre care aproximativ cincizeci care au trebuit să fie spitalizate, potrivit poliţiei. Imaginile arată unele persoane aruncate pe capota maşinii, altele căzând sub vehicul în mijlocul unor ţipete de groază.

Cea mai tânără victimă este un bebeluş de şase luni, care a fost aruncat din cărucior, dar a scăpat în mod miraculos fără răni grave.

“A fost doar o întâmplare că nimeni nu a fost ucis”, a subliniat inspectorul de poliţie John Fitzgerald.

Un fost soldat, Daniel Barr, a reuşit în cele din urmă să urce în maşină şi să cupleze transmisia automată în poziţia de parcare, ajutând astfel la imobilizarea lui Doyle.

“Acţiunile sale din acea zi au fost excepţional de curajoase, într-un moment în care mulţi se temeau pe bună dreptate pentru propria siguranţă”, a subliniat judecătorul.

Procurorul Paul Greaney a dezvăluit marţi că Doyle a fost condamnat pentru mai multe infracţiuni violente între 19 şi 22 de ani. Dar apoi a început o viaţă “pozitivă şi productivă”, apoi a studiat, a muncit şi a întemeiat o familie.

