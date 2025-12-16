Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro - Antena Sport

Home | Extra | Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro

Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 16 decembrie 2025, 12:55

Comentarii
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro

Mircea Lucescu, la un antrenament al României

Mircea Lucescu a avut grijă de mulţi fotbalişti să-i călăuzească spre succes, dar despre un fotbalist român se poate spune că a fost printre preferaţii lui. Este vorba de Răzvan Raţ, cu care Il Luce a colaborat la Şahtior Doneţk. Cu siguranţă Mircea Lucescu i-a dat sfaturi şi în afaceri, pentru că fostul fotbalist al naţionalei României s-a dovedit inspirat şi în alegerea business-urilor, reuşind să ajungă la o avere care depăşeşte peste 10 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima afacere pe care Răzvan Raţ a avut-o a fost un hotel, în Slatina. Apoi a dezvoltat și o bază sportivă, tot în Slatină. Cum hoelul a mers bine, Raţ a investit şi într-o pensiune, în Predeal. Să vedem în articolul de mai jos de unde i-au venit banii lui Răzvan Raţ şi ce afaceri are în România.

L-a urmat pe Mircea Lucescu de la Rapid la Şahtior Doneţk

Născut la Slatina şi fost junior al clubului Universitatea Craiova, Răzvan Raț a fost remarcat în anul 1998 de Mircea Lucescu, care în acea perioadă era antrenor al echipei de fotbal Rapid București. Lucescu i-a propus tânărului fotbalist să semneze cu echipa giuleșteană, iar doi ani mai târziu, în anul 2000, a fost împrumutat pentru un sezon la formația FCM Bacău, pentru ca la terminarea acestei perioade să revină în Giulești. În anul 2003 este remarcat de clubul Șahtior Donețk, din Ucraina, unde a fost antrenat tot de românul Mircea Lucescu.

Razvan Raţ

Răzvan Raţ a avut şi 2 milioane de euro salariu pe an

Între 2003 şi 2007, Raţ a câştigat doar din contractul cu ucrainienii de la Şahtior Doneţk 600.000 de euro/ sezon, iar între 2007 şi 2010 aproximativ 1,2 milioane de euro/anual. În 2010, echipa patronului Rinat Ahmetov i-a mărit salariul fundaşului român, care ajunsese să câştige peste două milioane de euro pe sezon.

Reclamă
Reclamă

În ce afaceri a investit banii din fotbal

Pe lângă hoteluri, Răzvan Raţ a derulat mai multe investiţii. În octombrie 2025, el a devenit acționar majoritar al companiei Nifron (producător de beton din Olt), afacere cu o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro. Fostul fundaş al naţionalei României a dovedit apetit şi spre sectorul IT, dar şi în imobiliare. În acest domeniu a cunoscut însă o pierdere de aproximativ 4 milioane de euro, din cauza războiului din Ucraina. Înainte de escaladarea conflictului armat, românul a vrut să se mute în Donețk, în locul de origine al soției sale, Iulia, unde a cumpărat o casă de 2 milioane de euro, şi a derulat şi alte invesiţii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
13:38
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
13:27
Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București
13:12
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:36
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
12:30
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor