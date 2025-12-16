Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro - Antena Sport

Mircea Lucescu a avut grijă de mulţi fotbalişti să-i călăuzească spre succes, dar despre un fotbalist român se poate spune că a fost printre preferaţii lui. Este vorba de Răzvan Raţ, cu care Il Luce a colaborat la Şahtior Doneţk. Cu siguranţă Mircea Lucescu i-a dat sfaturi şi în afaceri, pentru că fostul fotbalist al naţionalei României s-a dovedit inspirat şi în alegerea business-urilor, reuşind să ajungă la o avere care depăşeşte peste 10 milioane de euro.

Prima afacere pe care Răzvan Raţ a avut-o a fost un hotel, în Slatina. Apoi a dezvoltat și o bază sportivă, tot în Slatină. Cum hoelul a mers bine, Raţ a investit şi într-o pensiune, în Predeal. Să vedem în articolul de mai jos de unde i-au venit banii lui Răzvan Raţ şi ce afaceri are în România.

L-a urmat pe Mircea Lucescu de la Rapid la Şahtior Doneţk

Născut la Slatina şi fost junior al clubului Universitatea Craiova, Răzvan Raț a fost remarcat în anul 1998 de Mircea Lucescu, care în acea perioadă era antrenor al echipei de fotbal Rapid București. Lucescu i-a propus tânărului fotbalist să semneze cu echipa giuleșteană, iar doi ani mai târziu, în anul 2000, a fost împrumutat pentru un sezon la formația FCM Bacău, pentru ca la terminarea acestei perioade să revină în Giulești. În anul 2003 este remarcat de clubul Șahtior Donețk, din Ucraina, unde a fost antrenat tot de românul Mircea Lucescu.

Răzvan Raţ a avut şi 2 milioane de euro salariu pe an

Între 2003 şi 2007, Raţ a câştigat doar din contractul cu ucrainienii de la Şahtior Doneţk 600.000 de euro/ sezon, iar între 2007 şi 2010 aproximativ 1,2 milioane de euro/anual. În 2010, echipa patronului Rinat Ahmetov i-a mărit salariul fundaşului român, care ajunsese să câştige peste două milioane de euro pe sezon.