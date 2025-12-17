O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!” - Antena Sport

Barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026 ar putea suferi o modificare radicală, iar o echipă deja eliminată să reintre din nou în cărțile calificării!

Astfel, Nigeria a cerut FIFA să o descalifice pe RD Congo, echipă calificată pentru play-off, unde ar trebui să întâlnească câștigătoarea dintre Jamaica și Noua Caledonie în meciul pentru un loc la Mondial. Pe 16 noiembrie, RD Congo a trecut de Nigeria în barajul african, 4-3, după lovituri de departajare. Acum, nigerienii acuză că cei din RD Congo ar fi folosit nouă jucători ineligibili.

Nigeria visează din nou la Mondial!

Potrivit Federației din Nigeria (NFF), jucătorii în cauză nu ar fi obținut în mod corect naționalitatea congoleză. Concret, legile din RD Congo nu permit cetățenia dublă, iar fotbaliștii respectivi nu ar fi renunțat la naționalitatea lor înainte să devină congolezi.

„Legea din RD Congo nu permite dubla cetățenie, iar șase până la nouă jucători aveau acest statut în timpul play-off-ului cu Nigeria. Aceasta e breșa pe care o exploatăm. Avocații noștri au transmis documentele relevante la FIFA”, a spus un membru al NFF, conform presei nigeriene.

„Acum așteptăm. Unii dintre jucători aveau cetățenie franceză, alții olandeză. Regulile sunt foarte clare, iar noi am trimis petiția noastră”, a confirmat și Mohammed Sanusi, secretarul general al Federației.