Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns să facă o mică avere de pe TikTok. Suma strânsă în doar 4 luni - Antena Sport

Sebastian Chitoşcă s-a lăsat de fotbal la doar 26 de ani, în 2019, şi a dezvăluit cum a câştigat o mică avere de pe TikTok, doi ani mai târtiu. Este vorba de nu mai puţin de 40.000 de euro adunaţi în 4 luni.

“Eu am avut cont de 300.000 de urmăritori și l-am șters imediat. Eu am făcut în primele luni de live-uri peste 40.000 de euro din donații pe TikTok, în 2021. Dar ajunsesem să stau câte opt ore pe zi în casă.

Sebastian Chitoşcă a câştigat 40.000 de euro de pe TikTok

Atunci, eu, de fapt, nu stăteam pentru bani. După divorț, acolo mi-am găsit… Nu mai stăteam așa în casă să mă uit… deprimat. Am stat și eu două ore, am făcut vreo 6.000 și ceva de lei, în condițiile în care 75% lua TikTok-ul.

Și după mă trezeam la opt dimineața și stăteam până la opt seara, nu mai ieșeam din casă, eram zombie! Banii veneau, dar nu mai erai om. L-am șters după vreo patru luni”, a spus Chitoşcă, citat de iamsport.ro.

Sebastian Chitoşcă, înşelat de soţie

Sebastian Chitoșcă a povestit un moment incredibil din viaţa lui. Atunci când şi-a dat seama că soţia lui are o aventură şi a ajuns la divorţ.