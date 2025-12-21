Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns să facă o mică avere de pe TikTok. Suma strânsă în doar 4 luni - Antena Sport

Închide meniul
Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns să facă o mică avere de pe TikTok. Suma strânsă în doar 4 luni

Dan Roșu Publicat: 21 decembrie 2025, 15:36

Sebastian Chitoşcă - Instagram

Sebastian Chitoşcă s-a lăsat de fotbal la doar 26 de ani, în 2019, şi a dezvăluit cum a câştigat o mică avere de pe TikTok, doi ani mai târtiu. Este vorba de nu mai puţin de 40.000 de euro adunaţi în 4 luni.

“Eu am avut cont de 300.000 de urmăritori și l-am șters imediat. Eu am făcut în primele luni de live-uri peste 40.000 de euro din donații pe TikTok, în 2021. Dar ajunsesem să stau câte opt ore pe zi în casă.

Sebastian Chitoşcă a câştigat 40.000 de euro de pe TikTok

Atunci, eu, de fapt, nu stăteam pentru bani. După divorț, acolo mi-am găsit… Nu mai stăteam așa în casă să mă uit… deprimat. Am stat și eu două ore, am făcut vreo 6.000 și ceva de lei, în condițiile în care 75% lua TikTok-ul.

Și după mă trezeam la opt dimineața și stăteam până la opt seara, nu mai ieșeam din casă, eram zombie! Banii veneau, dar nu mai erai om. L-am șters după vreo patru luni”, a spus Chitoşcă, citat de iamsport.ro.

Sebastian Chitoşcă, înşelat de soţie

Sebastian Chitoșcă a povestit un moment incredibil din viaţa lui. Atunci când şi-a dat seama că soţia lui are o aventură şi a ajuns la divorţ.

În urmă cu câțiva ani, Chitoșcă a participat la un reality-show care a avut loc în Republica Dominicană. Acesta a stat plecat şase luni şi a revenit acasă cu 60.000 de euro. Banii nu au fost de-ajuns pentru soţia lui, şi nici efortul depus, pentru că în cele şase luni cât a lipsit, ea a avut o aventură cu un alt bărbat. Sebastian Chitoșcă spune că şi-a dat seama că soţia lui a fost infidelă, chiar la revenirea în ţară, pe aeroport.

„Oamenii corecți sunt eliminați, de asta nu am prieteni, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an și jumătate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu. Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar citesc oamenii bine de tot. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă.

Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există. În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată nu am dat greș cu ce am simțit. A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine. Se simțea vinovată, vedeam comportamentul ei. Dacă o sunam acum, de exemplu: „Ai ajuns la muncă, draga mea?”. „Ce mă tot suni, mă verifici?”. Am stat și eu 7 luni plecat acolo…”, a declarat Sebastian Chitoșcă, pentru sursa citată anterior.

