Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” - Antena Sport

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a transmis că echipa lui Filipe Coelho vrea să câștige titlul în 2026.

Universitatea Craiova a dat recital în meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025. Oltenii s-au impus cu 5-0 și a devansat-o pe Rapid din fruntea campionatului.

Sorin Cârțu a transmis că Universitatea Craiova trebuie să „recidiveze” după victoriile importante obținute în 2026. Acesta nu s-a ferit să recunoască faptul că titlul reprezintă un obiectiv „major” pentru olteni în 2025.

„Toate rezultatele, înfrângerea lui Dinamo, Rapid, Botoșani…au fost de partea noastră. Am văzut o echipă înrăită la noi, o echipă mobilizată, dinamica jocului… Le-am spus, ne-a înrăit înfrângerea de la Atena. Trebuie să fim răi! Acesta este obiectivul major, campionatul.

Trebuie să recidivăm meciurile bune pe care le-am făcut cu Rapid Viena, cu Mainz. Dacă le facem în campionat înseamnă că avem șanse mari de a fi campioni”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.