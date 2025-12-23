Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm”

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm”

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 17:21

Comentarii
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: Să recidivăm”

Profimedia

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a transmis că echipa lui Filipe Coelho vrea să câștige titlul în 2026. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a dat recital în meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025. Oltenii s-au impus cu 5-0 și a devansat-o pe Rapid din fruntea campionatului. 

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova 

Sorin Cârțu a transmis că Universitatea Craiova trebuie să „recidiveze” după victoriile importante obținute în 2026. Acesta nu s-a ferit să recunoască faptul că titlul reprezintă un obiectiv „major” pentru olteni în 2025. 

„Toate rezultatele, înfrângerea lui Dinamo, Rapid, Botoșani…au fost de partea noastră. Am văzut o echipă înrăită la noi, o echipă mobilizată, dinamica jocului… Le-am spus, ne-a înrăit înfrângerea de la Atena. Trebuie să fim răi! Acesta este obiectivul major, campionatul.  

Trebuie să recidivăm meciurile bune pe care le-am făcut cu Rapid Viena, cu Mainz. Dacă le facem în campionat înseamnă că avem șanse mari de a fi campioni”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova a acumulat 40 de puncte, după victoria cu Csikszereda. Oltenii au încheiat anul pe primul loc, având un punct avans față de Rapid. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
19:51
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani
19:22
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici”
19:12
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
18:57
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
18:34
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”
18:23
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el