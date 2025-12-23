Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” - Antena Sport

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a transmis că echipa lui Filipe Coelho vrea să câștige titlul în 2026.
Universitatea Craiova a dat recital în meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025. Oltenii s-au impus cu 5-0 și a devansat-o pe Rapid din fruntea campionatului.
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova
Sorin Cârțu a transmis că Universitatea Craiova trebuie să „recidiveze” după victoriile importante obținute în 2026. Acesta nu s-a ferit să recunoască faptul că titlul reprezintă un obiectiv „major” pentru olteni în 2025.
„Toate rezultatele, înfrângerea lui Dinamo, Rapid, Botoșani…au fost de partea noastră. Am văzut o echipă înrăită la noi, o echipă mobilizată, dinamica jocului… Le-am spus, ne-a înrăit înfrângerea de la Atena. Trebuie să fim răi! Acesta este obiectivul major, campionatul.
Trebuie să recidivăm meciurile bune pe care le-am făcut cu Rapid Viena, cu Mainz. Dacă le facem în campionat înseamnă că avem șanse mari de a fi campioni”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.
Universitatea Craiova a acumulat 40 de puncte, după victoria cu Csikszereda. Oltenii au încheiat anul pe primul loc, având un punct avans față de Rapid.
- Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani
- Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
- Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
- Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite
- CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia