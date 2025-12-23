Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: "Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”
EXCLUSIV

Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”

Dan Roșu Publicat: 23 decembrie 2025, 13:00

Comentarii
Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

România va avea parte de un baraj infernal cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Dacă trecem de turci, vom juca finala pentru Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bănel Nicoliţă a explicat care este marele avantaj al tricolorilor în partida cu Turcia, ce se va disputa pe stadionul Beşiktaş Stadium: faptul că Mircea Lucescu ştie extrem de bine fotbalul turc.

Bănel Nicoliţă: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”

“Asta e dorinţa tuturor românilor. Am picat cu cea mai grea echipă. Mai bine aşa, pentru că ştim că ne putem bate cu cei mai buni. Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”, a spus Bănel Nicoliţă, exclusiv pentru Antena Sport.

Selecţionerul ajuns la 80 de ani a antrenat Galatasaray (2000-2002), Beşiktaş (2002-2004), dar şi naţionala Turciei (2017-2019). Lucescu şi-a trecut în palmares câte un titlu cu fiecare dintre cele două echipe de club, alături de Galata cucerind şi Supercupa Europei.

Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj

România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe data de 26 martie. Meciul pe care “tricolorii” îl vor disputa pe stadionul lui Beșiktaș se anunță unul extrem de dificil, ținând cont că Vincenzo Montella are în lot superstaruri precum Calhanoglu, Guler sau Yildiz. Cosmin Contra crede însă în şansele noastre. 

Reclamă
Reclamă

“Sper să ajungem la Mondial, ar fi extraordinar. Trebuie să avem încredere și sperăm că ei vor fi capabili să joace aceste două meciuri și să ne calificăm. Au un antrenor care știe să găsească soluțiile ca echipa să aibă șanse.

Am mare încredere în această generație. Aceste două baraje trebuie să le abordăm diferit, cu maturitate și să ne calificăm, chiar dacă Turcia are o echipă extraordinară, cu jucătorii care evoluează la cel mai înalt nivel. Noi n-avem jucători ca Guler sau Yildiz, dar avem grup puternic“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.

Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat FidelisUn român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Observator
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Fanatik.ro
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
12:42
EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”
12:13
FotoCristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios”
11:14
Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB
10:29
Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool
10:26
Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila
10:22
Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 4 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 5 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el