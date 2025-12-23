Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: "Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot" - Antena Sport

România va avea parte de un baraj infernal cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Dacă trecem de turci, vom juca finala pentru Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia.
Bănel Nicoliţă a explicat care este marele avantaj al tricolorilor în partida cu Turcia, ce se va disputa pe stadionul Beşiktaş Stadium: faptul că Mircea Lucescu ştie extrem de bine fotbalul turc.
Bănel Nicoliţă: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”
“Asta e dorinţa tuturor românilor. Am picat cu cea mai grea echipă. Mai bine aşa, pentru că ştim că ne putem bate cu cei mai buni. Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”, a spus Bănel Nicoliţă, exclusiv pentru Antena Sport.
Selecţionerul ajuns la 80 de ani a antrenat Galatasaray (2000-2002), Beşiktaş (2002-2004), dar şi naţionala Turciei (2017-2019). Lucescu şi-a trecut în palmares câte un titlu cu fiecare dintre cele două echipe de club, alături de Galata cucerind şi Supercupa Europei.
Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj
România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe data de 26 martie. Meciul pe care “tricolorii” îl vor disputa pe stadionul lui Beșiktaș se anunță unul extrem de dificil, ținând cont că Vincenzo Montella are în lot superstaruri precum Calhanoglu, Guler sau Yildiz. Cosmin Contra crede însă în şansele noastre.
“Sper să ajungem la Mondial, ar fi extraordinar. Trebuie să avem încredere și sperăm că ei vor fi capabili să joace aceste două meciuri și să ne calificăm. Au un antrenor care știe să găsească soluțiile ca echipa să aibă șanse.
Am mare încredere în această generație. Aceste două baraje trebuie să le abordăm diferit, cu maturitate și să ne calificăm, chiar dacă Turcia are o echipă extraordinară, cu jucătorii care evoluează la cel mai înalt nivel. Noi n-avem jucători ca Guler sau Yildiz, dar avem grup puternic“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.
- Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”
- Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA
- Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări
- Premii record la World Cup 2026! Câţi bani poate câştiga România dacă ajunge în grupe. Sumă uriaşă pentru campioană
- “Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă”