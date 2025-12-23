Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: "Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot" - Antena Sport

România va avea parte de un baraj infernal cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Dacă trecem de turci, vom juca finala pentru Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia.

Bănel Nicoliţă a explicat care este marele avantaj al tricolorilor în partida cu Turcia, ce se va disputa pe stadionul Beşiktaş Stadium: faptul că Mircea Lucescu ştie extrem de bine fotbalul turc.

Bănel Nicoliţă: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”

“Asta e dorinţa tuturor românilor. Am picat cu cea mai grea echipă. Mai bine aşa, pentru că ştim că ne putem bate cu cei mai buni. Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”, a spus Bănel Nicoliţă, exclusiv pentru Antena Sport.

Selecţionerul ajuns la 80 de ani a antrenat Galatasaray (2000-2002), Beşiktaş (2002-2004), dar şi naţionala Turciei (2017-2019). Lucescu şi-a trecut în palmares câte un titlu cu fiecare dintre cele două echipe de club, alături de Galata cucerind şi Supercupa Europei.

Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj

România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială pe data de 26 martie. Meciul pe care “tricolorii” îl vor disputa pe stadionul lui Beșiktaș se anunță unul extrem de dificil, ținând cont că Vincenzo Montella are în lot superstaruri precum Calhanoglu, Guler sau Yildiz. Cosmin Contra crede însă în şansele noastre.