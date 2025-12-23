„An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
„An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 16:00

Cristi Chivu, înaintea unui meci / Profimedia

Antonio Cassano a analizat prestația celor de la Inter și a oferit declarații despre Cristi Chivu. Fostul internațional italian a tras concluziile după ce nerazzurrii au fost eliminați din Supercupa Italiei de Bologna, la loviturile de departajare. 

Cassano a descris anul lui Inter ca fiind unul „falimentar”, ținând cont că echipa din Milano a fost umilită de PSG în finala Champions League și a ratat și titlul în Serie A. 

Verdict dur în privința Interului lui Cristi Chivu. Mesajul lui Antonio Cassano 

Antonio Cassano a transmis că Inter era cea mai puternică echipă din cele patru care au participat în Supercupa Italiei. Fostul atacant a declarat că echipa lui Cristi Chivu a ieșit însă „șifonată” din turneul desfășurat în Arabia Saudită. 

Totodată, Antonio Cassano are încredere că Cristi Chivu va avea o carieră uriașă de antrenor, însă este de părere că tehnicianul român încă nu și-a pus amprenta total la Inter. 

Inter m-a dezamăgit mult mai mult decât Milanul, absolut. Cu Bologna a intrat imediat în avantaj, cu acea minge grozavă a lui Bastoni pentru Thuram. Inter nu a putut fi pusă în dificultate ulterior, pentru că echipa lui Chivu este de departe mai puternică decât Bologna. Apoi, în repriza a doua, Inter a făcut ceva mai mult. Dintre cele patru echipe din Supercupă, Inter iese redimensionată negativ, deși este cea mai puternică din Italia, la toate capitolele. 

Văd lucruri ciudate! Și acum îmi pun această întrebare: care este problema în meciurile directe? Nu înțeleg, dar așa stau lucrurile. Penalty-urile sunt o loterie, dar am văzut alegeri surprinzătoare… Inter iese șifonată din Supercupă. Este echipa care s-a descurcat cel mai prost. Anul 2025 al Interului este falimentar, după părerea mea.  

Inzaghi a făcut un dezastru și am spus-o mereu, 4 ani de aruncat la gunoi, cu un singur scudetto. Două finale de Champions? Nu-mi pasă, prima dată trebuia să ieși cu Porto, totul a fost noroc. A doua oară, cu PSG, ai luat cinci. Sunt convins că Cristian Chivu va face o carieră de top, este un mare antrenor și îmi place cum vorbește, dar vreau să văd echipa pe care o avea el în minte, pentru că el l-a vrut pe Lookman”, a declarat Antonio Cassano, în emisiunea Viva el Futbol. 

