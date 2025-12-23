„An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu - Antena Sport

Antonio Cassano a analizat prestația celor de la Inter și a oferit declarații despre Cristi Chivu. Fostul internațional italian a tras concluziile după ce nerazzurrii au fost eliminați din Supercupa Italiei de Bologna, la loviturile de departajare.

Cassano a descris anul lui Inter ca fiind unul „falimentar”, ținând cont că echipa din Milano a fost umilită de PSG în finala Champions League și a ratat și titlul în Serie A.

Verdict dur în privința Interului lui Cristi Chivu. Mesajul lui Antonio Cassano

Antonio Cassano a transmis că Inter era cea mai puternică echipă din cele patru care au participat în Supercupa Italiei. Fostul atacant a declarat că echipa lui Cristi Chivu a ieșit însă „șifonată” din turneul desfășurat în Arabia Saudită.

Totodată, Antonio Cassano are încredere că Cristi Chivu va avea o carieră uriașă de antrenor, însă este de părere că tehnicianul român încă nu și-a pus amprenta total la Inter.

„Inter m-a dezamăgit mult mai mult decât Milanul, absolut. Cu Bologna a intrat imediat în avantaj, cu acea minge grozavă a lui Bastoni pentru Thuram. Inter nu a putut fi pusă în dificultate ulterior, pentru că echipa lui Chivu este de departe mai puternică decât Bologna. Apoi, în repriza a doua, Inter a făcut ceva mai mult. Dintre cele patru echipe din Supercupă, Inter iese redimensionată negativ, deși este cea mai puternică din Italia, la toate capitolele.