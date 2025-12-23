Sora lui Lionel Messi, implicată într-un accident de maşină! Nunta sa a fost amânată - Antena Sport

Maria Sol Messi, sora lui Lionel Messi, a fost implicată într-un accident de maşină. Potrivit presei din Marea Britanie, ea a suferit fracturi la coloana vertebrală şi arsuri, în urma accidentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prezentatorul TV argentinian Angel de Brito a dezvăluit că a discutat cu mama lui Lionel Messi, iar aceasta a transmis că Maria Sol este în afara oricărui pericol, dar va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

Sora lui Lionel Messi, implicată într-un accident de maşină

Potrivit lui de Brito, citat de mirror.co.uk, Maria Sol Messi conducea pe străzile din Miami atunci când a pierdut controlul vehiculului şi a intrat într-un zid.

“Sora lui Messi este bine, în afara pericolului. Am discutat cu familia. Ea trebuia să se căsătorească pe 3 ianuarie în Argentina, la Rosario, dar nunta a fost amânată. A suferit arsuri, care sunt greu de tratat, dar şi două vertebre fracturate, o gleznă fracturată, dar şi o mână. Nunta va fi reprogramată.

Celia (n.r. mama lui Lionel Messi) mi-a spus că Maria Sol şi-a pierdut cunoştinţa şi a intrat într-un zid”, a declarat Angel de Brito.