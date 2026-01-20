Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 17:23

Există o companie din România care în 2026 plăteşte impozit de 41 de milioane de euro! Da, cifrele sunt reale. Firma este deţinută de un patron din Liga 1. Este vorba de Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani. Compania care genează un astfel de impozit anual este Elsaco

“Ce pot să vă spun este că azi o companie din grupul meu se poate vinde cu niște sute de milioane de euro. Și eu am 40% din asta, înțelegeți? (…) Dacă vrei să faci top cu bogații în România, vezi impozitele plătite la stat. Care e valoarea impozitelor pe firmele tale? Că orice fel de afacere faci, plătești impozit. De exemplu, eu plătesc anul ăsta la stat 41 de milioane de euro. Ăsta e impozitul pe care îl plătește Elsaco, firma mea. Sigur, profitul e mai mic decât asta, dar ăsta e impozitul”, a spus Valeriu Iftime, pentru golazo.ro.

Întrebat cine este mai bogat dintre el, Becali, Rotaru sau Şucu, Valeriu Iftime a evitat un răspuns. “Păi, domnul Becali e clar sus, domnul Șucu e sus … nu știu domnul de la Craiova ce afaceri face, cred că e bine financiar, dar chiar nu știu nimic de el. Îmi pare un tip foarte, foarte deștept, îl apreciez tare. Din fotbal e poate cel mai bun cunoscător al fenomenului, de a manageria fotbalul”, a mai spus omul de afaceri.

Cu ce se ocupă Elsaco

Fondată în 1994 la Botoșani, Elsaco este unul dintre cei mai importanți jucători din România în domeniul eficienței energetice, automatizărilor, soluțiilor IT&C și managementului apei. Compania continuă execuția unor contracte strategice de infrastructură, precum reabilitarea sistemului de termoficare din București și modernizarea rețelelor de termoficare din Arad și Constanța. Grupul este cunoscut pentru portofoliul vast de contracte publice, estimat în diverse rapoarte la valori cumulate foarte mari – peste 3 miliarde de euro în decursul anilor.

