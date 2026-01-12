Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică - Antena Sport

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, vrea să dea o lovitură pe plan financiar, în contextul în care a decis să investească o sumă într-un proiect imobiliar din București. Antrenorul de 56 de ani a realizat un parteneriat alături de alți asociați pentru a dezvolta un ansamblu rezidențial în cartierul Obor.
Cosmin Olăroiu este unul dintre tehnicienii români care a încasat de-a lungul timpului cei mai mulți bani din fotbal, Dumitru Dragomir spunând despre el la jumătatea anului trecut că are o avere de aproximativ 200 milioane de euro. Recent, selecționerul EAU a decis să investească o parte din banii respectivi în România, într-un complex rezidențial.
Afacerea imobiliară în care se implică Olăroiu
Potrivit celor de la profit.ro, Olăroiu a preluat jumătate dintr-o companie de investiții cu capital israelian și s-a implicat într-o majorare de capital prin terenurile deținute în Obor. Antrenorul și compania Hagag Development Europe au realizat un parteneriat care promite realizarea unui ansamblu rezidențial, numir H East Residence.
Investiția în care a băgat bani antrenorul de 56 de ani arată în felul următor:
- 7 clădiri
- 568 de apartamente
- 824 de locuri de parcare
- O zonă de retail de 5.000 de metri pătrați
Olăroiu s-a ales cu jumătate din companie după o majorare de capital de 14 milioane de euro. Investiția din Obor nu este singura din țară a selecționerului din Asia, care mai deține un complex în Constanța, Wida Mamaia Residence, dar și altul în București, Kiseleff 16.
