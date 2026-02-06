Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice - Antena Sport

Închide meniul
Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice

Home | Extra | Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice

Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice

Publicat: 6 februarie 2026, 17:02

Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice

Florin Jianu şi Dan Şucu, după întâlnirea patronatelor cu Guvernul / Profimedia Images

Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără discuţii desrep responsabilitate fiscal-bugetară. Potrivit lui Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, acest lucru înseamnă că la acest moment sunt multe industrii care „simt mugurii unei crize”.

Acest lucru se întâmplă şi în contextul unei „concurenţe neloiale”, a completat preşedintele IMM România, Florin Jianu. În privinţa reformei administrative, aflată pe ordinea de zi a discuţiilor de la Guvern cu patronatele şi sindicatele, Jianu a arătat că impactul bugetar aici este de 3,3 miliarde lei în acest an, dintr-un PIB de 375 de miliarde, adică mai puţin de 0,01% din PIB.

Dan Şucu: “Nu se poate vorbi despre relansare economică fără să discuţi în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară”

Nu se poate vorbi despre relansare economică fără să discuţi în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Asta înseamnă un lucru foarte clar că, din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Este o criză pe care noi o resimţim, care nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată, ci este o criză legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public, plecată dintr-o birocratizare excesivă a României şi cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări”, a declarat Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, după întrevederea de la palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Şucu a spus că se discută deja „de ani de zile” despre eliminarea sau despre micşorarea acestei „poveri” a costurilor de funcţionare ale statului român, dar că, la ora actuală, se văd „foarte multe proiecte, foarte multe dorinţe, foarte multe declaraţii, dar extrem de puţine rezultate”.

În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, noi premiem totdeauna reuşita. Sperăm, din punctul nostru de vedere, să vedem nişte paşi serioşi şi în această direcţie”, a adăugat Dan Şucu.

“Societăţile trebuie sprijinite atunci când au probleme punctuale”

Şucu a afirmat că este de aşteptat ca, în actualul context, multe societăţi comerciale care până acum au fost plătitoare de taxe şi s-au comportat mai mult decât corect faţă de buget să aibă probleme propriu-zise în situaţia în care apar „mugurii unei crize”.

Este normal ca şi aceste societăţi să fie cât de cât sprijinite. Cu toţii ştim că, dacă un angajat a contribuit un anumit timp la fondul de pensii, la fondul de şomaj, în situaţia în care el va deveni şomer, va avea totdeauna sprijinul statului, al acestor fonduri, dar nimeni nu-şi pune problema că pot exista şi societăţi comerciale care ar putea trece, în anumite perioade, prin probleme. Şi ele trebuie sprijinite atunci când au probleme punctuale, pentru a putea continua”, a subliniat Şucu.

Investitor în mai multe domenii, precum retail şi cel imobiliar, Dan Şucu deţine şi cluburile de fotbal Rapid (Liga 1) şi Genoa (Serie A).

